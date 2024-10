Eduardo Vidal quer melhorar a segurança

A segurança da Praça da Árvore, uma das regiões mais tradicionais da Zona Sul de São Paulo, tem sido uma preocupação crescente para moradores e comerciantes. Eduardo Vidal, candidato a vereador, traz propostas práticas e diretas para enfrentar esse desafio e devolver a tranquilidade à região.

Uma das principais propostas de Eduardo é a implementação do Programa de Monitoramento e Segurança Comunitária , que inclui a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos através do projeto City Câmeras e a criação de um grupo de vigilância comunitária, envolvendo os próprios moradores no monitoramento da área . Além disso, Eduardo propõe a instalação de uma base comunitária da Guarda Civil Municipal (GCM) nas proximidades da estação Praça da Árvore, garantindo uma presença constante e mais ágil das autoridades.

Eduardo também aposta na revitalização urbana como forma de melhorar a segurança.

Sua proposta inclui a repavimentação das ruas e melhorias nas calçadas, principalmente para proteger os pedestres, como idosos. Outro ponto de destaque é o mutirão para poda de árvores, evitando quedas e melhorando a visibilidade das ruas.

“Vamos começar reformando a Praça da Árvore. O bairro precisa de atenção imediata. Não podemos mais esperar enquanto a insegurança aumenta. Com essas ações, vamos devolver a tranquilidade à Praça da Árvore”, afirma Eduardo. “Esse é o lugar onde construímos nossas histórias, e todos nós merecemos viver sem medo, com nossas famílias seguras. Estou aqui para lutar por isso.”

