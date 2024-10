Edson Silva, de Mirandópolis, se lançou candidato

Edson Silva, importante liderança comunitária da região sudoeste, é candidato a vereador nas próximas eleições de outubro com o apoio da deputada federal Luiza Erundina.

Graduado em Sociologia e Serviço Social, ele foi assessor parlamentar no mandato de Luiza Erundina por mais de 15 anos e atualmente é servidor público na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Foi fundador da Sociedade Defenda Mirandópolis (SAM), entidade que, em conjunto com outras associações de bairros da região, atuou intensamente nas discussões do Plano Diretor Estratégico contra a verticalização desenfreada e pela manutenção das características urbanísticas dos bairros. Foi uma iniciativa da SAM a criação dos Ecopontos, projeto oferecido para a gestão da então prefeita Marta Suplicy e que posteriormente virou política pública.

Na Câmara Municipal Edson atuará para consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na cidade, bem como a definição de uma porcentagem fixa do orçamento para as ações e políticas de Assistência Social. Também defenderá a criação das carreiras de assistente social e psicólogo nas escolas municiais e a ampliação do número de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em cada um dos 96 distritos da cidade, bem como a ampliação dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Para conhecer melhor as propostas do candidato, visite seu site – edsonsilvapsol.com.br. E nas redes sociais visite: @edsonsilvapsol