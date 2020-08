Edição 2020 da Mega Artesanal foi definitivamente cancelada

A maior feira de artesanato do país acontece, normalmente, no meio do ano no São Paulo Expo & Exhibition Center, no Jabaquara. Dessa vez, por conta da pandemia de Covid, os organizadores haviam anunciado que seria adiada para dezembro, mas a edição 2020 acabou sendo definitivamente cancelada. Outros eventos previstos para esse ano no espaço – como o Festival do Japão – foram igualmente eliminados da agenda.

Por enquanto, o São Paulo Expo informa que está se programando para retomada de atividades conforme cronograma estabelecido pelo Governo do Estado. o retorno dos eventos com público sentado para o dia 27 de julho, e os de grande porte (incluem-se as feiras de negócios e para o público final) a partir de 12 de outubro, o setor reuniu-se para alinhar protocolos sanitários para a retomada segura das atividades. Para divulgar a parceiros, fornecedores e clientes, os centros de convenções e exposições lançaram um vídeo com todas as medidas adotadas que, de forma didática, mostra como os espaços estão aptos a receber os visitantes.

Para a produção dos eventos, são necessários cerca de 45 a 60 dias, em que toda a cadeia se prepara para a montagem, realização e desmontagem. “Previsibilidade é a palavra-chave de nosso negócio, pois é impossível fazer um evento da noite para o dia. Por isso estávamos ansiosos para que o governo pudesse divulgar a data para a retomada. A nossa grande preocupação advém dos profundos impactos que o setor sofreu com a pandemia, já que 95% do setor são compostos por pequenas empresas e autônomos, além da perda de empregos”, pondera Daniel Galante, diretor geral do São Paulo Expo e vice-presidente da Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de Feiras).

Mega Artesanal: só no fim de julho de 2021

No final de julho, a WR São Paulo, organizadora da Mega Artesanal e outros eventos pelo país, anunciou a decisão de cancelar todos as feiras previstas para acontecerem no ano de 2020. Segundo a empresa, a decisão da empresa visa garantir a saúde e segurança de todos diante da situação de pandemia da Covid-19 e impactaram as feiras Artesanal Nordeste (PE), Artesanal Sul (RS), Patch & Arte SP e também a Mega Artesanal, maior feira de produtos e técnicas de artes manuais da América Latina.

“Ficamos imensamente tristes pelos cancelamentos. Nossos eventos são celebrações à arte, ao artesanato e às artes manuais. Desde 1992, quando entramos no mercado de feiras e congressos, nada parecido com o momento atual havia acontecido”, lamenta Rita Mazzotti, sócia fundadora da WR São Paulo. “Em 2019, a Mega Artesanal recebeu 124 mil visitantes e mais de 400 expositores. Somando as feiras que estávamos por realizar em 2020 estamos falando de cerca de 160 mil visitantes nas feiras e 12 mil empregos diretos e indiretos. É uma responsabilidade enorme. Ao longo dos próximos meses vamos seguir firmes com a nossa missão de promover o artesanato e valorizar o trabalho dos artesãos e organizar todas as surpresas e novidades para voltar ainda mais fortes em 2021”, completa.

A WR São Paulo segue monitorando de perto das determinações das autoridades, mas reafirma que, independentemente do que for decidido nos municípios, as agendas de 2020 estão definitivamente suspensas.

A Mega Artesanal agora foi agendada para acontecer de 30 de julho a 04 de agosto de 2021.

O setor de feiras, congressos e eventos representa de 5% a 6% do PIB e emprega mais de 12 milhões de profissionais diretos e indiretos nos cerca de 590 mil eventos realizados por ano.