Ecourbis terá estação de tratamento de resíduos

A capital paulista vai ganhar uma moderna instalação de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). A obra é iniciativa da Ecourbis Ambiental, concessionária de limpeza pública responsável pela coleta e destinação de resíduos sólidos no Agrupamento Sudeste, ou seja, em 19 das 32 Subprefeituras da cidade, nas zonas sul e leste.

A futura planta de triagem Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTM) Leste será viabilizada pela contratação da Stadler Anlagenbau GmbH, empresa alemã de atuação global especializada no planejamento, produção e montagem de plantas de triagem “chave-na-mão”.

O objetivo é ousado: estabelecer um novo padrão de inovação, eficiência e circularidade na gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil, combinando a engenharia europeia da Stadler com sua expertise local para gerar um impacto ambiental que traga transformações.

Quando concluída, será a mais avançada instalação de tratamento de RSU da América Latina e, com isso, vai estabelecer um novo padrão de excelência tecnológica na recuperação circular de recursos. Quando se fala em “recuperação circular”, a ideia é fazer com que os resíduos possam ser reaproveitados de alguma forma na economia, em vez de serem descartados em um aterro sem qualquer novo uso.

Com capacidade de processamento de 135 toneladas por hora (550.000 toneladas por ano), a UTM Leste irá recuperar 48.000 toneladas de recicláveis, produzir 260.000 toneladas de Combustível Derivado de Resíduos (CDR) e gerar 170.000 toneladas de orgânicos para biogás, desviando mais de 308.000 toneladas por ano do descarte em aterros sanitários.

Impulsionar a economia circular

De acordo com a Stadler, a colaboração com a Ecourbis Ambiental vai marcar um ponto de virada na estratégia de gestão de resíduos de São Paulo.

Combinando o conhecimento global em engenharia da

Stadler e a visão operacional local com um compromisso conjunto com a inovação e a sustentabilidade, o projeto visa a ampliar a recuperação de recursos, aumentar a eficiência dos processos e reduzir a dependência de aterros.

“A escolha da Stadler reflete não apenas sua liderança internacional no fornecimento de soluções mecanizadas de triagem com equipamentos altamente robustos, confiáveis e eficientes, mas também sua sinergia com a estratégia de inovação da Ecourbis Ambiental”, destacou Ednei Rodrigues, Superintendente de Engenharia, Inovação e Projetos da Ecourbis Ambiental. “Essa combinação assegura a transferência de tecnologia, digitalização e replicabilidade de processos, reduzindo riscos e fortalecendo a posição de São Paulo como referência em gestão de resíduos sólidos urbanos.”

Tecnologia adaptada à cidade

No centro do projeto está a capacidade da Stadler de adaptar seu modelo europeu de tratamento de resíduos às realidades locais — incluindo a composição dos resíduos, o clima e o ambiente regulatório brasileiros.

Com base em ampla experiência na América Latina e no suporte técnico de sua matriz na Alemanha, a empresa garante desempenho otimizado em cada sistema, de acordo com as condições locais.

A planta UTM Leste será pioneira na aplicação de Inteligência Artificial, por meio da plataforma

Stadlerconnect. Assim, será possível fazer manutenção de forma a atencipar problemas e detectar bloqueios, com otimização de processos em tempo real — marcando a primeira implantação da plataforma na América Latina.

“Anos de aprendizado contínuo, combinando estudos técnicos aprofundados e experiência prática, nos permitiram projetar o fluxo de processo e o balanço de massa mais eficientes para as condições brasileiras”, explicou Henrique Filgueiras, Diretor Comercial da Stadler do Brasil. “Os resíduos no Brasil apresentam desafios específicos em comparação com a Europa: maior teor de matéria orgânica, maior umidade, presença significativa de materiais volumosos e não recicláveis. Encontrar o equilíbrio entre investimentos e custos operacionais é fundamental, assim como adaptar o layout da planta aos altos custos de obras civis no país. Com ajustes de projeto e reforço na robustez dos equipamentos, a Stadler garante desempenho estável e confiável mesmo diante da complexa composição típica dos resíduos brasileiros.”

Para a Ecourbis Ambiental, a UTM Leste representa também uma contribuição estratégica ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) do Brasil. “A unidade funcionará como parte de um ecoparque que integra diversas tecnologias, garantindo o reaproveitamento e a recuperação energética de diferentes materiais, promovendo a circularidade e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa”, acrescentou Rodrigues.

Benefícios sociais para a capital

Para São Paulo, os benefícios da UTM Leste também terão forte impacto social. A automação e modernização da planta vai gerar empregos diretos e indiretos, além de fortalecer o desenvolvimento da economia circular no mercado local. Assim, será a posssível fomentar o consumo das matérias-primas secundárias e dos combustíveis renováveis.

Exemplo para todo o país

No centro do processo está o foco na circularidade: “A planta transforma resíduos em insumos para novas cadeias produtivas — plásticos, metais e papéis — e em energia renovável por meio do CDR, fechando os ciclos de materiais e reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais”, destacou Rodrigues.

“Além disso, está totalmente alinhada às diretrizes da atualização mais recente do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, consolidando São Paulo como um laboratório vivo da economia circular na América Latina e uma plataforma tecnológica de que pode ser repliicada para outras cidades brasileiras.”

Reaproveitamento até de rejeitos

Uma das principais inovações da UTM Leste é a integração de uma linha de secagem para frações orgânicas, que transforma materiais tradicionalmente considerados rejeitos em Combustível Derivado de Resíduos. O alto poder de geração de energia desse material vai contribuir diretamente para a transição energética limpa de São Paulo.

“A secagem das frações orgânicas é fundamental para viabilizar a produção em larga escala de CDR-V, uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Na UTM Leste, toneladas de resíduos por ano serão destinadas à geração de energia alternativa por meio de CDR-V, reduzindo a dependência de aterros e contribuindo para a mitigação dos gases de efeito estufa.”