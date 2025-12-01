Ecourbis promove sustentabilidade com diversão e plantio

Promover consciência ambiental na população que vive em São Paulo envolve ações educativas e também – por que não? – atividades lúdicas. A Ecourbis Ambiental, concessionária responsável pela coleta no agrupamento sudeste da cidade, que inclui 19 das 32 subprefeituras da cidade, organiza e participa de eventos que demonstram a importância de investir em sustentabilidade com alegria.

Em novembro, aconteceu mais uma edição Bairro Legal no Caboré. Resultado de parceria sólida entre a Ecourbis Ambiental e a Subprefeitura de São Mateus, levando diversão para as famílias da região.

As crianças participaram de atividades educativas sobre descarte correto, reciclagem e preservação do meio ambiente — tudo de forma leve e envolvente, com brinquedos infláveis, distribuição de mudas e um clima de união que é a cara de São Mateus. A empresa acredita que assim é construída, conjuntamente, uma cidade mais limpa e sustentável: educando, envolvendo e cuidando de cada canto do nosso território.️

Essa foi a terceira edição do evento que atrai moradores de todas as idades para um dia repleto de atividades culturais e educativas. A praça onde é promovido se transforma em um espaço de lazer, arte e aprendizado. Em geral, as crianças são as grandes protagonistas da programação, que conta com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e distribuição de kits com desenhos para colorir e giz de cera. Além disso, há ações de grafites nos arredores da praça e apresentações circenses.

Inclui Sampa Bairros

A Ecourbis também participou da 9ª edição do Inclui Sampa nos Bairros, mutirão que leva serviços da administração municipal e de parceiros às pessoas com deficiência.

“Essa iniciativa traz todas as secretarias da Prefeitura com ações exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive em parceria com o Governo do Estado”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

A Ecourbis Ambiental lançou o programa Plantio Legal, uma iniciativa alinhada ao programa “São Paulo Mais Verde”, da Prefeitura de São Paulo. Com o Plantio Legal, mais de 1500 mudas cultivadas no viveiro Ecoiris serão plantadas pelas nossas equipes na zona leste até o final do ano.

O prefeito Ricardo Nunes participou do plantio das primeiras mudas ao lado do subprefeito de São Mateus, Ozziel Souza, do Secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi e do diretor-presidente da Ecourbis, Ervino Nitz Filho, reforçando a importância da ação na região.

Com mais essa iniciativa, a Ecourbis reafirma seu compromisso com o meio ambiente e com a comunidade, promovendo educação ambiental e levando arte e cultura para a sociedade. Fortalecendo a construção de uma cidade mais verde, acolhedora e sustentável.

O evento ainda reuniu serviços de diferentes áreas, como saúde, educação, habitação, assistência social, direitos humanos, transporte, empreendedorismo, cultura e turismo — em um único local.