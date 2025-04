Ecourbis promove campanha para conscientização do autismo

Caminhões compactadores utilizados na coleta de resíduos foram customizados e adesivados com a identidade visual da campanha “Abril Azul – Mês de Conscientização do Autismo”. No domingo, 6, um dos veículos marcará presença na 6ª Caminhada Conscientização do Autismo, e durante todo o mês eles percorrerão as ruas de bairros atendidos pela Concessionária, nas zonas sul e leste .

Com o objetivo de contribuir para uma maior conscientização da população a respeito do Autismo, deficiência neurológica também conhecida como Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Concessionária Ecourbis Ambiental customizou e adesivou toda a sua frota de caminhões compactadores utilizados na coleta de resíduos com a identidade visual da campanha “Abril Azul – Mês de Conscientização do Autismo”.

No domingo, 6, quando será realizada a “6ª Caminhada Conscientização do Autismo”, no Memorial da América Latina, um dos veículos marcará presença no local para apoiar a iniciativa. Trata-se, na realidade, de um evento que terá início às 14 horas, com a abertura dos portões do Memorial da América Latina. Antes da caminhada, prevista para começar às 17 horas, serão apresentados dois shows. O primeiro, às 15 horas, será da companhia circense Patati Patatá; e o segundo, às 16 horas, do músico Luan Richard, que é cantor e instrumentista, considerado um exemplo de superação por ser deficiente visual.

Mundialmente, em 2 de abril é celebrado o Dia de Conscientização do Autismo, com diferentes iniciativas ao redor do globo sendo promovidas para estimular o apoio e inclusão dessas pessoas. No Brasil, onde as estimativas são de que existem aproximadamente 2 milhões de autistas, os esforços em torno do processo de conscientização perduram todo o mês, com a instituição do “Abril Azul”.

Sobre a Ecourbis Ambiental

A Ecourbis Ambiental é a concessionária municipal responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares (comum e reciclável) e resíduos dos serviços de saúde em 19 subprefeituras da capital paulista, nas zonas sul e leste.

Todos os dias, de segunda-feira a sábado, a Concessionária coleta em média 7 mil toneladas de resíduos, atendendo mais da metade da população. Para tanto, ela conta com aproximadamente 3.800 funcionários e uma frota com mais de 550 veículos.