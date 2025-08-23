Ecourbis expande iniciativas para promover educação e conscientização ambiental

A Ecourbis Ambiental está intensificando as suas ações com foco na promoção da educação e conscientização ambiental. Além do Programa Ver de Perto, que é desenvolvido desde 2008 e já atendeu mais de 100 mil estudantes e outros públicos em visitas a unidades operacionais da Concessionária, agora em 2025 a empresa está ampliando o leque de iniciativas por meio da participação de seus executivos em diferentes eventos que promovem a sustentabilidade, preservação ambiental e gestão de resíduos.

Nessas ocasiões, em que residentes da capital paulista e de outros municípios estão presentes, o objetivo é compartilhar informações relevantes sobre como a população de forma geral pode e deve contribuir à limpeza urbana em suas cidades, e ao mesmo tempo atualizar o público sobre as novidades que em breve farão parte do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos domiciliares em São Paulo.

Logo no início do ano, na primeira quinzena de janeiro, diretores da Ecourbis estiveram presentes no “II Seminário Internacional de Resíduos Sólidos”, realizado na Praça da Artes, um espaço público da Prefeitura de São Paulo localizado na região central da cidade.

O diretor-presidente da Ecourbis, Ervino Nitz Filho, participou de um painel em que teve a oportunidade de contar sobre as mudanças que foram adotadas pela Concessionária nos primeiros 20 anos de atuação, entre 2004 e 2024, bem como adiantar as inovações que serão implementadas ao longo dos próximos 20 anos. Ele destacou que a área de atuação da empresa abrange 19 das 32 subprefeituras, nas zonas sul e leste, beneficiando mais da metade da população paulistana. Isso significa retirar das ruas todos os dias, aproximadamente 7 mil toneladas de resíduos, e garantir a destinação ambientalmente adequada de todo esse material em um aterro sanitário. Há, ainda, tratamentos que são feitos especificamente para os resíduos gerados em estabelecimentos da área da saúde, além da separação dos materiais recicláveis, que são destinados a cooperativas

Esse trabalho continuará sendo realizado, mas com o emprego de novas tecnologias para tratar e valorizar os resíduos. Uma das primeiras novidades foi a universalização da coleta seletiva, efetivada ainda em agosto de 2024. Ervino destacou o início da substituição da frota de veículos a diesel por caminhões elétricos e movidos a biometano, combustível produzido no próprio aterro sanitário que a Ecourbis opera, e a criação de ecoparques, complexos que reunirão em um mesmo espaço diferentes tecnologias para tratar e valorizar os resíduos.

Em março, foi a vez de a Ecourbis marcar presença no “Seminário Mobilidade Sustentável”, promovido pela Seclima, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Lá, além de um representante da Concessionária contar aos participantes do evento como foi o processo até a decisão de substituir os caminhões por modelos movidos a biometano, um veículo ficou exposto na área externa da Praça das Artes para que o público conferisse pessoalmente a novidade.

Na última semana de maio, durante a realização do “Cambi – Congresso Ambiental”, evento que reuniu mais de 2 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, o diretor-presidente da Ecourbis e mais três superintendentes – Indiara Cardoso Guasti, Maria Paula Guillaumon e Ednei Rodrigues – apresentaram mais detalhes sobre as novas tecnologias que transformarão a gestão de resíduos em São Paulo. Uma das novidades será a instalação de UREs, Unidades de Recuperação Energética, equipamento que vai produzir energia elétrica a partir do tratamento térmico do lixo doméstico.

Em junho, a Ecourbis foi uma das apoiadoras da “IFAT Brasil – Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos” e montou um estande para receber visitantes e dar informações sobre todos os serviços prestados, com uso de um painel interativo e atendimentos presenciais, participou também de palestra abordando o futuro da gestão de resíduos na cidade. No mesmo mês, a Concessionária também esteve presente no “Seminário São Paulo + Verde” organizado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Novamente, para destacar os esforços da Prefeitura de São Paulo com o tema descarbonização, um caminhão movido a biometano foi levado para o local do evento e agentes ambientais esclareciam dúvidas da população sobre o que o é novo combustível, produzido a partir da decomposição dos resíduos orgânicos.

Congresso de municípios

Agora em agosto, entre os dias 26 e 28, a Ecourbis participará do “67º Congresso Estadual de Municípios”, evento que reúne autoridades, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais de um número expressivo de cidades brasileiras. O Congresso será realizado no Mercado Livre Arena Pacaembu, nome atual do tradicional Estádio Pacaembu.

A expectativa da Concessionária é de que, mais uma vez, seja possível compartilhar com o maior número de pessoas informações de qualidade sobre as novas e melhores práticas que serão empregadas para elevar a gestão de resíduos na capital paulista a outro patamar. O sucesso dos investimentos que a cidade de São Paulo está conduzindo serão referência para outras cidades brasileiras.