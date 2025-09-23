Ecourbis desenvolve práticas para proteção ambiental, social e de governança

Empresas modernas e responsáveis, na atualidade, seguem parâmetros importantes para garantir não apenas bons resultados internos, mas também para seus colaboradores e toda a sociedade. Foi a partir dessa constatação que surgiu a sigla ESG. O termo vem do inglês – Environmental, Social and Governance, que se traduz como uma série de práticas co preocupação Ambiental, Social e de Governança.

Se essa prática hoje é essencial para qualquer empresa, fica ainda mais em destaque com aquelas que diretamente atuam com questões relacionadas ao Meio Ambiente.

A Ecourbis Ambiental, empresa que há mais de 20 anos é responsável por serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos domiciliares (comum e reciclável) e resíduos dos serviços de saúde no Agrupamento Sudeste da capital paulista, segue os princípios alinhados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

Essa lista de objetivos foca em um futuro mais justo, inclusivo e sustentável. Em 2025, a concessionária publicou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano de 2024, reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade corporativa.

O objetivo do Relatório é evidenciar o compromisso empresarial da Ecourbis na promoção de um serviço essencial à população, contribuindo diretamente para o bem-estar dos moradores das zonas sul e leste da capital paulista.

Além do compromisso com a preservação do meio ambiente, a Ecourbis baseia o “E”, de ESG” (que vem do inglês Environmental, ou seja, Ambiental), na busca por soluções sustentáveis que transformam desafios em oportunidades para a cidade.

Esse trabalho se traduz em ações concretas: valorização dos resíduos disponibilizados no aterro; operação de caminhões movidos a biometano, redução da emissão de poluentes; produção de mudas nativas da Mata Atlântica no Viveiro EcoÍris e investimento contínuo em tecnologias que tornam a gestão de resíduos cada vez mais sustentável.

Para se ter ideia da importância desse trabalho, basta dizer que os subprodutos gerados a partir da decomposição dos resíduos disponibilizados no aterro, o biogás e o chorume, são valorizados. O biogás é utilizado tanto para a geração de energia elétrica quanto a produção de biometano; enquanto o chorume, depois de tratado, é transformado em água de reúso.

Outra ação de impacto é o monitoramento para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de operar uma Central Mecanizada de Triagem que amplia a reciclagem e fortalece a economia circular. Assim, a empresa comprova que cuidar do ambiente é parte essencial de sua missão e do futuro que busca construir.

Nas ações administrativas da empresa, são promovidas agendas de “Compliance”, que é o conjunto de políticas e procedimentos que garante que esteja em conformidade com leis, regulamentos e padrões éticos, gerando confiança em colaboradores, comunidade e todos os atores sociais que promovem a limpeza pública e a redução da geração de resíduos na capital paulista.

Esse mês, por exemplo, foram desenvolvidos treinamentos para líderes e equipes sobre feedback, boas práticas no uso de ferramentas modernas e essenciais como celular e Whats

App, além de debates sobre assédio moral e sexual. Entre os objetivos, está a importância da ética e do respeito no ambiente de trabalho.

Participação em eventos

A Ecourbis também tem compartilhado sua experiência e ampliado ações de transparência e educação ambiental por meio da participação em eventos.

Em agosto, a concessionária participou com estande e apresentando palestras no 67º Congresso Estadual de Municípios, realizado na Arena Pacaembu, acompanhando debates que reforçam a importância da inovação e da sustentabilidade na limpeza urbana e gestão de resíduos.

O Congresso de Municípios também sediou uma feira de soluções, onde a Ecourbis pode apresentar os caminhões movidos a biometano e o quadriciclo elétrico utilizado nas coletas em comunidades.

Em setembro, esteve presente também na Semana Temática de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP (SeTEC), um dos mais importantes eventos acadêmicos do setor, que aconteceu de 15 a 19 de setembro, reunindo alunos, professores e profissionais para debater soluções inovadoras que conectam a formação acadêmica às demandas reais do mercado.

O tema central da 15a edição foi “Infraestrutura sustentável e resiliente: caminhos para a mitigação das emergências climáticas”, trazendo reflexões fundamentais sobre o papel da engenharia na construção de cidades mais adaptáveis, seguras e comprometidas com o meio ambiente.

A Ecourbis esteve presente com um estande mostrando projetos inovadores e também com palestra do Superintendente de Engenharia, Inovação e Projetos, Ednei Rodrigues, com o tema “Resíduos sólidos: Estratégias para tornar São Paulo ainda mais sustentável”.