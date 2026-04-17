Ecourbis conquista Selo Brasil pela Integridade Empresarial

A Ecourbis Ambiental, concessionária responsável pela coleta de resíduos em 19 subprefeituras das zonas Sul e Leste da Cidade, recebeu o Selo do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Trata-se de uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que reconhece organizações que se destacam pelo compromisso com a ética, a transparência e as melhores práticas de governança.

Assim, o Pacto estimula empresas e entidades privadas que atuam no país a assumir compromisso público com a integridade em todo ciclo de negócios.

Mais do que um reconhecimento institucional, o Selo representa a validação de um trabalho consistente e estruturado.

A certificação foi alcançada após a adesão voluntária da concessionária ao Pacto e a realização da Autoavaliação de Integridade. Nela, a Ecourbis atingiu 98,75 pontos de um total de 100 — um resultado que evidencia a robustez e a maturidade de seu Programa de Integridade.

O Pacto Brasil está diretamente conectado à agenda ESG, especialmente ao pilar de Governança (G), ao fortalecer mecanismos de prevenção à corrupção, gestão de riscos, canais de denúncia e práticas de transparência.

A agenda ESG (do inglês Environmental, Social, Governance, que significa Ambiental, Social e Governança) é um conjunto de práticas e metas que empresas adotam para promover sustentabilidade, responsabilidade social e transparência ética, indo além dos resultados financeiros.

A iniciativa da Controladoria Geral da União também dialoga com os pilares Social (S) e Ambiental (E), ao incorporar princípios de responsabilidade socioambiental, ética nas relações de trabalho e conduta responsável em toda a cadeia de valor.

Conquistar o selo reforça, de forma concreta, o compromisso da Ecourbis com uma atuação ética, responsável e sustentável — alinhada às melhores práticas de governança corporativa e à geração de valor de longo prazo para a sociedade.