Ecourbis atua para redução da emissão de gases de efeito estufa e geração de crédito de carbono

Sustentabilidade empresarial pressupõe uma atuação que englobe avanços tecnológicos, boa prestação de serviços e, ao mesmo tempo, preservação da natureza com baixos impactos e compensação ambiental por meio de ações efetivamente positivas para a comunidade.

A concessionária Ecourbis, responsável por serviços de coleta e destinação de resíduos nas zonas sul e leste da capital há mais de 20 anos, contribui para a preservação ambiental por conta do foco do trabalho que desenvolve na cidade, bem como por uma série de iniciativas que desenvolve ao longo do tempo.

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa aponta que, desde 2021, tem cumprido com o seu compromisso de conhecer as suas emissões e a de sua cadeia de suprimentos, estabelecendo fronteiras e identificando fontes de emissão.

Esse mapeamento é realizado por meio do Inventário de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa (GEE), uma importante ferramenta estratégica que permite conhecer melhor os processos e avaliar e aprimorar o sistema de gestão.

Esse levantamento é realizado nas unidades operacionais da Ecourbis, considerando também as premissas e tecnologias definidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo para o tratamento de resíduos gerados pelos munícipes.

O Inventário de Emissões da Ecourbis contabiliza as emissões nos 3 escopos: Escopo 1 (emissões diretas), Escopo 2 (emissões indiretas no consumo de energia elétrica e/ou térmica pela empresa) e Escopo 3 (outras emissões indiretas, geralmente provenientes de serviços terceirizados), utilizando protocolos e referências nacionais/internacionais, como os Guidelines on National GHG Inventories (e sua atualização), do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), além das diretrizes para a contabilização de emissões como o GHG Protocol e ABNT ISO 14064-1.

A Ecourbis impulsiona a transição para a economia de baixo carbono com ações para reduzir emissões de GEE e ampliar a eficiência energética.

A elaboração desse relatório inclui os cinco gases e as duas famílias de gases internacionalmente reconhecidos como causadores do efeito estufa conforme apresentado no Protocolo de Quioto: Dióxido de carbono (CO2); Metano (CH4); Óxido nitroso (N2O); Hexafluoreto de enxofre (SF6); Trifluoreto de nitrogênio (NF3); Hidrofluorocarbonetos (HFCs); Perfluorocarbonetos (PFCs).

Com base nesse levantamento, são definidos indicadores de desempenho, metas corporativas, gerenciamento de riscos, identificação de oportunidades e planos de adaptação para a redução dos impactos da mudança climática nas operações.

O Inventário de Emissões engloba o estudo de todas as unidades operadas pela concessionária: Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus (CMT); Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL); Unidade Leste; Unidade Sul; Transbordo Santo Amaro (TSA); Transbordo Vergueiro (TVE); e Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (UTRSS).

Emissões de gases de efeito estufa

Dentre as medidas adotadas para reduzir as emissões diretas e indiretas de GEE, destacam-se a captação eficiente e de grande parte do aproveitamento do biogás captado na CTL, bem como a queima completa do biogás em flares enclausurados com eficiência superior a 98%, evitando a liberação na atmosfera do metano, um gás com potencial de aquecimento global 28 vezes maior que o dióxido de carbono (CO2).

A modernização da frota de veículos também tem por objetivo conter as emissões realizadas pela Ecourbis, que é pioneira no Brasil em utilizar caminhão de coleta movido a biometano.

A concessionária hoje conta com 385 veículos, entre caminhões, carretas e furgões (para a coleta de resíduos dos serviços de saúde). Gradualmente, essa frota está sendo substituída por veículos elétricos e movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou biometano e ficará mais sustentável. Só em 2025, mais de 140 caminhões e carretas foram substituídos.

Atuação além das exigências legais

Desde o início de suas operações, a Ecourbis demonstrou um forte compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental. A empresa tem se dedicado a implementar iniciativas que, além de atenderem às exigências legais, promovem práticas inovadoras e efetivas para a diminuir impactos ambientais. Um dos principais focos tem sido a geração e a comercialização de créditos de carbono, alinhando-se às metas globais de redução de emissões e contribuindo para a construção de uma economia mais limpa e sustentável.

Além disso, desde 2012, a Ecourbis reforça o seu compromisso com as metas globais de redução de emissões por meio do registro do projeto de queima em flares e do uso do biogás como parte do projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), alcançando um total de 5.332.513 créditos de carbono emitidos. Após o término da vigência do Protocolo de Quioto, a empresa migrou para o mercado voluntário.

Com o projeto registrado no Gold Standard, contabilizou a redução de emissões desde 2021 e já emitiu 2.733.453 créditos de carbono. Na última certificação, realizada entre 2023 e 2024, foram emitidos 823.843 créditos, divididos entre a Prefeitura de São Paulo e outros parceiros, reforçando o papel da empresa na mitigação das mudanças climáticas e na promoção de uma economia de baixo carbono.

Quais as fontes das emissões

Para garantir transparência total e precisão em seus cálculos, a concessionária fez também um levantamento das emissões realizadas.

A principal fonte é resultado do próprio tratamento de resíduos sólidos aterrados. Além disso, outra importante fonte de emissão vem da combustão de combustíveis fósseis da frota própria, que gera impacto na geração de gases de efeito estufa. Mas, a crescente substituição por veículos movidos a biometano altera significativamente essa situação. Cada carreta ou caminhão movido a diesel consome 35 mil litros do combustível fóssil por ano. Assim, o veículo substituído, portanto, deixará de emitir 91 toneladas de gás carbônico (CO2) por ano.

Isso significa que, com a troca de 140 veículos, no prazo de 12 meses deixarão de ser emitidas mais de 12 mil toneladas de CO2.