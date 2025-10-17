Ecourbis: 21 anos como referência em descarte de resíduos

Em outubro de 2004, surgia na capital paulista a Ecourbis Ambiental, uma empresa privada de propósito específico, ou seja é a concessionária responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos domiciliares, materiais recicláveis e resíduos dos serviços de saúde.

Com mais de 3.800 colaboradores, presta serviços com excelência para mais da metade da população de São Paulo. Atua no agrupamento sudeste da cidade, que inclui 19 das 32 supbrefeituras da capital.

Há cerca de um ano, o contrato de concessão da Ecourbis com a Prefeitura da capital foi renovado e novas obrigações foram incluídas, como a criação de ecoparques, redução do volume da resíduos gerados por meio de educação ambiental e maior reaproveitamento dos materiais etc. O primeiro marco contratual já atendido foi a universalização da coleta seletiva no Agrupamento Sudeste da cidade, concluído em agosto do ano passado.

A empresa também está inovando com a utilização de frota de caminhões que usam biometado – combustível sustentável produzido a partir do biogás gerado pela decomposição do lixo dos aterros municipais. Até o final de 2025 serão 149 veículos, entre caminhões compactadores e carretas. Vale destacar que a substituição de cada veículo a diesel representa a redução no consumo de 35 mil litros de óleo diesel por ano

Nas comunidades, com vielas estreitas, a concessionária já atua há muitos anos, aproveitando mão de obra local e garantindo remoção dos resíduos periodicamente com o uso de carrinhos com rodízios. Agora, estão sendo usados também quadriciclos elétricos, novamente apostando em uma solução sustentável e em sintonia com tecnologias avançadas de energia renovável e não poluente.

Além da coleta de resíduos, a concessionária implantou e opera o Aterro Sanitário CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste, gerencia a Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus, a Unidade de Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (UTRSS), duas estações de transbordo, e monitora três aterros desativados.

A central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus foi criada há mais de 11 anos e tem capacidade para separar volume superior a 250 toneladas por dia de resíduos recicláveis, ampliando o encaminhamento correto de materiais recebidos na coleta seletiva para a reciclagem.

Durante seus 21 anos de atuação, a concessionária também reformou e modernizou a Estação de Transferência Vergueiro. Como o nome sugere, trata-se de um ponto logístico que recebe o lixo coletado por caminhões compactadores e transfere para carretas com capacidade superior à de dois caminhões para transportar a carga ao aterro sanitário. Importante destacar que esse processo contribui para reduzir a quantidade de veículos circulando e emitindo gás carbônico no meio urbano.

A modernização foi concluída em 2022 e a estação se tornou um centro com soluções ambientais, como energia solar, captação e tratamento de água da chuva e tratamento de ar para reduzir odores. A estação também tem um papel educativo, recebendo estudantes e lideranças comunitárias para apresentar o funcionamento do sistema de limpeza urbana.

E por falar em educação e sustentabilidade, a concessionária ainda mantém o Viveiro EcoÍris, na zona leste, onde já foram produzidas mais de 360 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, entre outras. O viveiro é um dos projetos especiais da Ecourbis não apenas para garantir compensações ambientais exigidas por órgãos competentes, como para promover educação ambiental e contribuir para a diversidade da flora na capital paulista.