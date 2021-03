Ecopontos estão funcionando em novo horário

A Prefeitura tem conseguido reduzir o descarte irregular de entulho por toda a cidade, com ações como a revitalização de pontos viciados, a inauguração de novos ecopontos para entrega gratuita do material e Operações Cata-Bagulho em maior frequência para que a população possa se desfazer de itens sem uso como estofados, colchões, móveis velhos, equipamentos quebrados…

Os ecopontos – onde é possível descartar tanto entulho (sobras de material de construção) quanto sobras de podas ou ainda recicláveis – continuam operando diariamente, mas devido à pandemia e por conta da nova atualização no Plano São Paulo, os 118 Ecopontos da cidade estão com horário de funcionamento alterado.

Os ecopontos estão operando de segunda a sábado – das 6h às 20h; e aos domingos e feriados – das 6h às 18h. Mas, na Fase Emergencial, vão fechar diariamente às 18h

Ações

A operação diária dos Ecopontos contribui para evitar que haja despejo irregular de pequenas quantidades de entulho pelas ruas, em praças ou junto a córregos. Basta levar aos ecopontos o volume equivalente a até um metro cúbico por dia, sem custo.

Também houve aumento do número de ecopontos na cidade, que atualmente já totalizem 118 em todas as regiões da cidade. Os endereços estão em:

As subprefeituras da cidade, em conjunto com as concessionárias de limpeza urbana, também têm desenvolvido outras ações para manter as vias públicas limpas, como o projeto Revitaliza SP, que recupera pontos viciados de descarte irregular de entulho. Toda a comunidade é envolvida no processo, que não apenas limpa mas também dá nova vida, cores, mobiliário e pintura especial aos espaços, além de avisos sobre a importância de manter a área limpa.

O Revitaliza SP já atendeu a mais de mil endereços diferentes e removeu mais de 3 mil. toneladas de entulho das vias.

As Operações Cata Bagulho agora acontecem com maior frequência, não apenas aos sábados. As equipes das Subprefeituras passam por todos os bairros, em datas e horários prédefinidos, removendo itens deixados pelos moradores nas calçadas após aviso antecipado da Operação.

Com todas essas ações, segundo último levantamento sobre as solicitações realizadas no canal de atendimento ao cidadão SP156, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), apresentou uma diminuição de 97% no tempo de espera para realização dos serviços de limpeza urbana. . Segundo a Amlurb, as medidas reduziram em 56% o descarte irregular de entulho pelas vias públicas da cidade nos últimos anos. Entre as ações realizadas, também estão o aumento de fiscalização e programas de educação ambiental.

Paralelamente, a Amlurb avalia que a própria diminuição no tempo de espera para o atendimento dessas solicitações pode ser um dos fatores que contribuíram para diminuição de pontos viciados de descarte irregular: em 2016, havia cerca de 4 mil pontos e atualmente existem 1.666.

Descartar resíduos diversos abaixo de 50kg em área pública é passível de multa no valor de R$855,00, e acima de 50kg, R$16.693,28, de acordo com a Lei de Limpeza Urbana nº 13.478/02, artigos 160 e 161, além de ser considerado crime ambiental.