É possível receber aluguel todo mês sem ser dono de um imóvel

Todo mundo conhece alguém que ao longo da vida comprou imóveis e hoje vive exclusivamente do seu aluguel. Esse é o tipo de investimento preferido dos brasileiros e por muitos anos foi sinônimo de proteção e segurança.

Ao longo do tempo, entretanto, as coisas foram ficando mais difíceis e, apesar das condições de pagamentos serem mais fáceis nos dias de hoje, os juros aumentaram bastante, o que tornou esse investimento cada vez menos rentável.

Mas, e se eu te disser que tem uma forma de ganhar aluguel todos os meses, sem ter que efetivamente comprar um imóvel, você acredita?

Pois bem, isso ocorre através de um investimento chamado Fundo Imobiliário.

Os Fundos Imobiliários funcionam como um condomínio de investidores, que se reúnem para investir seu dinheiro em conjunto no mercado imobiliário.

Na prática é como se dividisse um imóvel em pequenas partes, chamada de cotas, e vendesse essas cotas separadamente.

Cada cota desse fundo dá direito a uma parte do aluguel pago pelos inquilinos dos imóveis e assim, o investidor não precisa comprar o imóvel inteiro para ter direito ao recebimento do aluguel, basta ter uma única cota, que mensalmente o valor proporcional dos aluguéis cai na sua conta.

O investidor também não precisa se preocupar com IPTU, reformas, burocracia e nem mesmo achar inquilinos, existe um gestor que faz tudo isso para você.

Parece bom demais? Acredite, ainda pode melhorar.

Diferentemente de um imóvel físico, quando você investe via fundos imobiliários você não precisa pagar o imposto referente aos aluguéis recebidos, ou seja, os rendimentos são isentos.

E ainda, além dos ganhos mensais, você ganha com a possível valorização do imóvel do qual você possui cotas, caso você queira vendê-lo.

Para acessar os FIIs, como são carinhosamente chamados pelos investidores, basta criar uma conta em uma corretora e lançar uma ordem de compra.

Os fundos imobiliários são uma excelente opção para os iniciantes, uma vez que são menos voláteis que as ações e são mais fáceis de serem compreendidos.

Existem diversos tipos de fundos, desde escritórios na Faria Lima, até galpões logísticos utilizados pelas grandes varejistas do comercio digital.

Você pode ser dono de parte dos melhores shoppings da sua cidade, assim como hotéis e agências bancárias.

Agora que você já os conhece, que tal começar a se expor a esse tipo de investimento que tanto cresce no Brasil?

Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

