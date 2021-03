Drive-thrus não estão funcionando

Prefeitura diz que só vai reativar postos para vacinação em carros quando novas faixas etárias forem anunciadas pelo Governo do Estado

A partir deste sábado (6), as equipes dos drive-thrus serão remanejadas para o atendimento nas unidades de saúde que concentram mais de 90% da vacinação na cidade de São Paulo. O sistema drive-thru voltará ao funcionamento normal a partir do anúncio da vacinação da próxima faixa-etária que será divulgada pelo governo do estado na segunda-feira (8).

As 82 UBS’s que têm o sistema de drive-thru continuam aplicando normalmente as vacinas, assim como os 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e os três centros-escolas, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das 82 UBS’s/AMA’s integradas para a imunização.

Até o dia 4 de março, o município de São Paulo aplicou 882.110 vacinas, sendo 678.649 com a primeira dose e 203.461 com a segunda.

Nesta sexta-feira (5), até as 17h, os 14 drive-thrus terão vacinação para os idosos acima de 77 anos, além de oferecer a segunda dose da vacina exclusivamente para pessoas que receberam a primeira dose em um dos drive-thrus da cidade.

A SMS recomenda, quem for tomar a segunda dose devem procurar a vacina nas UBS no período da tarde, quando o movimento é tradicionalmente menor.

Recomendação

A SMS recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Critérios para a imunização

Nesta fase da campanha, seguindo os critérios dos programas Estadual e Nacional de Imunização, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município, até o momento:

• Idosos (com mais de 77 anos – a partir de 3/3/2021);

• Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

• População indígena vivendo em terras indígenas;

• Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos a partir de 12/02/2021);

• Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599;

• Profissionais Sepultadores, Veloristas, Cremadores e Condutores de Veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Segunda dose

Para a segunda aplicação, também de acordo com os programas nacional, estadual e municipal, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPI’s), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital.

No site VacinaSampa também é possível acessar a relação de todas as UBS que contam com a vacinação no sistema drive-thru: http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa.

Serviço

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

UBS’s com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495.

AMA’s/UBS’s Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_ama_integrada_covid.pdf.

17 SAE’s

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/istaids/index.php?p=245171

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã