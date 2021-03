Drive-thrus estão temporariamente suspensos

A campanha de vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 72, 73 e 74 anos atingiu 84% do público alvo na cidade de São Paulo, estimado em 200 mil pessoas. Com o alcance conquistado em três dias de imunização – os idosos dessa faixa etária começaram a ser vacinados na sexta-feira (19) – os postos drive-thru deixarão de atender temporariamente nesta terça-feira (23).

O atendimento nesses locais, em que o paciente recebe a vacina sem precisar sair do carro, será retomado com o início da aplicação da primeira dose da vacina para o novo grupo de 69 a 71 anos. A vacinação contra a Covid-19 segue normalmente nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, nas 17 unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e nos três centros-escolas.

Segundo balanço da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS), a capital atingiu no domingo (21) a marca de 1.367.797 doses aplicadas, sendo 1.028.531 da primeira dose e 339.266 da segunda.

Os idosos, seus familiares, ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento. A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações.

Serviço

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

Postos volantes, farmácias e UBSs com sistema drive-thru

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços desses locais.

AMAs/UBSs Integradas

De segunda a sábado, das 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs (Serviço de Atenção Especializada)

De segunda a sexta, das 7h às 18h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Três centros-escolas

De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã