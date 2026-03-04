Dor de dente requer acolhimento

A dor de dente é uma das dores mais intensas que alguém pode sentir, e ela nunca escolhe o melhor momento para aparecer. Pode surgir à noite, aos finais de semana, antes de um compromisso importante ou em um simples almoço em família.

Além da dor intensa, situações como inchaço, infecções, fraturas dentárias, quebra de restaurações, facetas ou próteses exigem avaliação rápida. Esperar pode agravar o quadro e transformar algo simples em um problema maior.

Para a cirurgiã-dentista Letícia da Silva Cruz, a urgência odontológica vai muito além de aliviar a dor.

“O paciente que chega com dor geralmente está fragilizado e ansioso. Meu papel é acolher, explicar o que está acontecendo e tratar com segurança e responsabilidade.”

Com uma abordagem humanizada e cuidadosa, a profissional realiza atendimento de urgência odontológica de domingo a domingo, oferecendo suporte sempre que o paciente precisar.

O contato é simples e direto pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e agilizando o atendimento.

📲 Urgência odontológica todos os dias da semana

WhatsApp: (11) 91221-8844

📍 Próximo ao Metrô Praça da Árvore – Zona Sul

📍 Próximo ao Metrô Consolação – Avenida Paulista

Em caso de dor ou emergência, procurar ajuda rapidamente faz toda a diferença. Cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde como um todo.