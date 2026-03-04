odontologia
Dor de dente requer acolhimento
A dor de dente é uma das dores mais intensas que alguém pode sentir, e ela nunca escolhe o melhor momento para aparecer. Pode surgir à noite, aos finais de semana, antes de um compromisso importante ou em um simples almoço em família.
Além da dor intensa, situações como inchaço, infecções, fraturas dentárias, quebra de restaurações, facetas ou próteses exigem avaliação rápida. Esperar pode agravar o quadro e transformar algo simples em um problema maior.
Para a cirurgiã-dentista Letícia da Silva Cruz, a urgência odontológica vai muito além de aliviar a dor.
“O paciente que chega com dor geralmente está fragilizado e ansioso. Meu papel é acolher, explicar o que está acontecendo e tratar com segurança e responsabilidade.”
Com uma abordagem humanizada e cuidadosa, a profissional realiza atendimento de urgência odontológica de domingo a domingo, oferecendo suporte sempre que o paciente precisar.
O contato é simples e direto pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e agilizando o atendimento.
📲 Urgência odontológica todos os dias da semana
WhatsApp: (11) 91221-8844
📍 Próximo ao Metrô Praça da Árvore – Zona Sul
📍 Próximo ao Metrô Consolação – Avenida Paulista
Em caso de dor ou emergência, procurar ajuda rapidamente faz toda a diferença. Cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde como um todo.
Ana Cristina
4 de março de 2026 at 18:07
Dra Letícia é incrível, além de ser um doce! Educada, humana e paciente, nos deixa super confortável durante o atendimento!
João Pedro Coré Pinto
4 de março de 2026 at 18:21
Excelente profissional! Fui atendido pela Dra. Letícia e ela cuidou muito bem de mim!
Sandra Maria
4 de março de 2026 at 18:34
Fiz tratamento com Dra Letícia e fiquei muito satisfeita, super atenciosa com
os seus pacientes.