Donuts: onde comer?

Elas foram moda alguns anos atrás, quando uma rede internacional montou muitas lojas em shopping centers e outros pontos comerciais no país. No entanto, caíram no esquecimento, a rede desapareceu e se tornaram mais raras. Mas, agora estão com tudo de novo. As doughnuts – que se tornaram simplesmente donuts – são deliciosas rosquinhas recheadas, similares a um sonho, ou em forma de anel, mesmo, recobertas com cremes diversos.

Há vários endereços para os fãs dessas rosquinhas se deliciarem pela região -a maioria com opção de comer na própria loja ou pedir por aplicativos de entrega. Muitas padarias e mercadinhos também oferecem as famosas donuts.

Um dos pontos mais famosos, na atualidade, é a rede O Tradicionalíssimo, com duas lojas na região. Além de oferecer a iguaria em vários sabores, a loja ainda tem uma decoração temática, com entrada em formato de donut, muitas cores e outros itens que remetem aos confetes, cremes… Tem mais de 30 sabores, com valores diferentes. Experimente o napolitano Branco, coberto de chocolate Branco, Morangos cortados e riscos de chocolate ao leite. Famoso também é o Boston Cream R$15,00, recheado de creme de baunilha com cobertura de chocolate ao leite

Na região tem lojas na Rua Coriolano Durand, 536 – Vila Santa Catarina e na Rua Luís Góis, 810 – Santa Cruz

Outra loja que arranca elogios dos consumidores é a DDonut, pela massa fresquinha e sequinha, cremes saborosos e frescos. Experimente o de creme brûlée, que vem com recheio de creme de baunilha e cobertura de açúcar maçaricado crocante

Outro sabor super diferente é o de Cupuaçu com Açucar. Sucesso também é o sabor Paçoca, com Cobertura de chocolate branco com paçoca Amor. Fica na R Olga Abujamra 79 , Vila Mariana. Está no iFood e tem site: ddnonuts.com.br.

Para quem curte um ambiente de cafeteria, aconchegante, e aqueles donuts bem levinhos, uma boa pedida é conferir uma das lojas do Café Donuts.

Tem os tradicionais sabores de Chocolate, creme e doce de leite, mas tem também outros confeitados, confeitados e recheados, além de mini donuts. O de limão é bastante elogiado. Outra vantagem da casa é que, como café, tem salgados, pratos rápidos – até saladas e massas, além de cafés, chás e bebidas geladas para enfrentar o calor.

Na região, tem lojas na Avenida Fagundes Filho, 196; Avenida do Café, 438; e Terminal do Jabaquara.

Os fãs de donuts não podem deixar de experimentar, também, a BeeDonut.

Ali, a receita dos donuts artesanais é assinada pelo Chef Thomas Baggio, que sempre está criando novos sabores.

Uma das novidades é o Bavarian honey, como o nome sugere, uma combinação entre o tradicional creme Bavarian que recheia donuts, recoberta de chantily fresco e com um toque de mel.

Outro sabor recente é o de Caramelo com Manga.

O de Nutela e o de Brigadeiro, que leva um docinho por cima e no centro do formato anelado.

Fica na R. Dr. Nogueira Martins, 31 – Saúde. O instagram é recheado de fotos apetitosas: @beedonutsshop.

A New York Donut é outra loja que vem se transformando em rede, pelo sucesso junto à clientela.

Tem a maioria dos sabores tradicionais, mas fazem muito sucesso também os confeitados. O Ring Cookies n’Cream, por exemplo, é uma rosquinha suavemente gelada com recheio de creme, coberta com chocolate branco e crispy de biscoito e canela.

Já o ring Red Velvet Iogurte é também uma rosquinha suavemente gelada, mas com a massa soft e recheio cremoso de iogurte e cobertura de chocolate branco e crocante red velvet

Fica na Rua Doutor Isaías Salomão, 33 – Saúde, perto do metrô. WhatsApp: (11) 95287-5022. Site: www.newyorkdonuts.com.br. Atende pelos aplicativos e por link direto do site.