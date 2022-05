Donna Summer: musical está no auditório Ibirapuera

Ela está de volta: o maior sucesso dos palcos paulistas no último ano, “DONNA SUMMER MUSICAL”, espetáculo que comandou a retomada aos palcos de forma presencial, retorna aos palcos para uma segunda temporada, com o elenco original, a partir do próximo dia 08 de abril. A nova temporada acontecerá no Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. “DONNA SUMMER MUSICAL” é apresentado pelo Ministério do Turismo e pela Volkswagen Financial Services, com patrocínio máster MAPFRE.

Dirigido por Miguel Falabella e estrelado por Jeniffer Nascimento, que interpreta a diva no auge da carreira – Disco Donna, por Karin Hils, que dá vida à Diva Donna e pela atriz revelação Amanda Souza, que interpreta a Donna Jovem, o espetáculo teve em sua primeira temporada um público superior a 60 mil pessoas.

Para que o público possa escolher com mais comodidade, haverá nesta temporada seis sessões semanais – sextas-feiras, às 16h e 21h, sábados, às 17h e 20h e domingos, às 16h e 19h. Os ingressos já estão à venda em sympla.com. Confira as informações em SERVIÇO abaixo.

O ESPETÁCULO “DONNA SUMMER MUSICAL”

“Donna Summer Musical” estreou na Broadway em março de 2018, com enorme sucesso de público e crítica. Sua montagem no Brasil tem o mesmo status de superprodução. Além das três atrizes principais e do elenco com 23 atores e bailarinos, escolhidos em audições, o espetáculo tem um imponente cenário de 260m² e 13 toneladas, construído com muitos espelhos e um impressionante jogo de iluminação. Para recriar as muitas fases da vida da cantora, o elenco usa mais de 50 perucas e cerca de 200 diferentes peças de figurino.

Com direção geral de Miguel Falabella e direção musical de Carlos Bauzys, o espetáculo é mais uma realização da Atual Produções e da Bárbaro!, responsáveis, entre outros, pelos musicais “We Will Rock You Brazil”, “Alegria Alegria”, “Hebe, O Musical” e “Zorro – Nasce uma lenda”.

Com texto original de Colman Domingo, Robert Cary & Des McAnuff e músicas de Donna Summer, Giorgio Moroder & Paul Jabara, o musical retrata a vida eletrizante da diva, seus amores tempestuosos e hits planetários que a fizeram uma das mais importantes personalidades da história da música mundial, mostrando três fases de sua trajetória: Jovem Donna, na juventude, Disco Donna no auge do sucesso e Diva Donna, nos seus 50 anos e ainda no topo de sua carreira.

Na trilha sonora do espetáculo, que aborda temas como o racismo, igualdade de gênero e empoderamento feminino, estão os sucessos mundiais da grande estrela, músicas que já fazem parte do inconsciente coletivo das pessoas, como “I feel love”, “Love to love you baby”, “MacArthur Park”, “On the Radio”, “Bad Girls”, “She works hard for the money”, “Hot Stuff” e “Last Dance”, para citar somente algumas!

Na ficha técnica do espetáculo, que fará temporada no Auditório Ibirapuera a partir de 08 de abril estão, além de Miguel Falabella como diretor geral, Carlos Bauzys assinando a direção musical, Bárbara Guerra a coreografia, Zezinho e Turíbio Santos a cenografia, Richard Luiz o videocenário. A iluminação é de Caetano Vilela, o design de som de Tocko Michelazzo, os figurinos de Theo Cochrane e o visagismo de Anderson Bueno e Simone Momo. A versão brasileira é de Bianca Tadini e Luciano Andrey.

SERVIÇO

DATA: A partir de 08 de abril até 19 de junho de 2022 (não haverá sessões nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio)

LOCAL: Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera)

HORÁRIO:sextas-feiras, às 16h e 21h, sábados, às 17h e 20h e domingos, às 16h e 19h

DURAÇÃO:1h40 minutos sem intervalo

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

Valor dos ingressos: De R$ 75,00 a R$ 240,00

VENDAS: SYMPLA.COM