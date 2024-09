Doe leite materno para o Hospital São Paulo

A campanha Agosto Dourado acontece todos os anos para conscientização sobre a importância do aleitamento materno. O mês já está terminando, mas o Banco de Leite Humano do Hospital São Paulo (HSP/UNIFESP) continua em busca de pessoas lactantes para se tornarem doadores ativos do estoque local. Atualmente há cerca de 50 litros de leite armazenados e a capacidade ideal é de 135 litros. A quantidade disponível hoje é insuficiente para o pleno atendimento dos bebês, pois o estoque tem condição de atender a demanda por apenas 10 dias. Por este motivo, é necessário que mais pessoas se cadastrem para doar leite excedente às crianças e bebês internados na unidade.

O HSP alerta para a importância da doação de leite materno, pois a amamentação é uma ação de extrema importância para a saúde e desenvolvimento de bebês, principalmente os prematuros, que estão no início da vida. Esta ação solidária ajuda a salvar vidas.

“O leite humano é imprescindível nos primeiros meses de vida, pois ajuda no desenvolvimento físico e cognitivo da criança, além de fortalecer a imunidade e propiciar o crescimento adequado. Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno reduz a taxa de mortalidade da criança até os cinco anos de idade. Portanto, a colaboração de mulheres que amamentam e possuem condições de doar é fundamental”, esclarece a coordenadora do BLH HSP/UNIFESP, Kelly Coca.

Além do Banco de Leite, o HSP possui o Centro Ana Abrão: Assistência, Ensino e Pesquisa em Aleitamento Materno, vinculado à Escola Paulista de Enfermagem/UNIFESP, que é um serviço especializado em aleitamento materno e que presta cuidados a pessoas lactantes e seus filhos em fase de lactação até o primeiro ano de vida. O serviço atende crianças e mulheres da instituição e também da comunidade em geral.

Para agendar um atendimento são necessários os documentos de identificação do responsável e da criança, além do Cadastro Nacional de Saúde (SUS).

Para realizar doação de leite, o doador precisa:

•Ter leite excedente (no mínimo 200ml por semana);

•Não ter se vacinado contra a febre amarela nos últimos seis meses;

•Estar bem de saúde (sem doenças que contraindique a amamentação);

•Não ter recebido doação de sangue nos últimos 12 meses;

•Não fazer uso de medicamentos incompatíveis com amamentação;

•Ter o Cadastro Nacional de Saúde (SUS) e residir na área de abrangência do Hospital São Paulo.

Mais informações podem ser acessadas no link https://aleitamento.unifesp.br/ ou por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (11) 55764891.

O ambulatório fica na Rua dos Otonis, 683 – Vila Clementino.

Sobre o Hospital São Paulo

O Hospital São Paulo, vinculado à SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e à UNIFESP, é um dos quatro complexos hospitalares mais importantes da cidade de São Paulo e um dos principais centros referenciados do SUS (Sistema Único de Saúde) de formação de médicos, de ensino e de produção científica.

A unidade atende casos de alta complexidade referenciados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) e tem como missão a prestação de assistência à saúde com qualidade, bem como oferecer condições ideais para ensino e pesquisa.