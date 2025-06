Doe agasalhos no Poupatempo

Com a chegada do período mais frio do ano, o Poupatempo participa, mais uma vez, da Campanha do Agasalho — iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Desde terça-feira (10), as 245 unidades do programa em todo o Estado passaram a funcionar como pontos oficiais de arrecadação.

Podem ser doados agasalhos, meias, toucas, luvas e cobertores, desde que estejam novos ou em bom estado de conservação. Também é possível contribuir de forma digital, com doações via Pix para a chave: doacoesfussp@sp.gov.br. O objetivo é mobilizar a população e fortalecer a rede de solidariedade em apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A distribuição das doações ocorre ao longo da própria campanha. Na capital paulista, o Fundo Social realiza as entregas diretamente às organizações da sociedade civil cadastradas, além de ações emergenciais em dias de frio intenso. Todas as informações, incluindo os endereços dos pontos de coleta e materiais oficiais, estão disponíveis no site da campanha: www.campanhadoagasalho.sp.gov.br — desenvolvido pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Unidades Poupatempo

Confira endereços de unidades Poupatempo na zona sul de São Paulo:

Poupatempo Assembleia Legislativa – ALESP – Av. Srg. Mario Kozel Filho, 165 – Bairro: – Paraíso.

Poupatempo Santo Amaro: R. Amador Bueno, 229 – 2º andar – Santo Amaro,

Poupatempo Cidade Ademar – Av. Cupecê, 5497 – Jardim Miriam.

Quer se tornar um posto de arrecadação parceiro?

Empresas, comércios e condomínios que desejarem se tornar pontos de arrecadação, podem solicitar as caixas da Campanha do Agasalho por meio do formulário neste link: https://forms.gle/GH8mCHodq8Ygfap4A