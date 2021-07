Doe agasalhos em drive-thru na zona sul

O frio nem bem chegou na cidade de São Paulo e já é considerado um dos mais intensos dos últimos cinco anos. Sinal de alerta as mais de 24 mil pessoas em situação de rua, segundo o Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), que vivem ao relento e que podem, se não houver a solidariedade neste momento, não aguentar as noites cada vez mais geladas que vem pela frente.

A previsão pouco otimista só ganha novos ares graças a ações isoladas que começam a surgir na cidade, dentre elas, a campanha “Estácio São Paulo contra o frio e contra a fome” que visa, por meio do sistema de drive thru, a receber doações de agasalhos e alimentos para doar a instituições de caridade. “Nós decidimos unir forças e, por meio de uma ação conjunta, que envolveu vários campi, ajudar as pessoas mais vulneráveis que sofrem nas ruas com as madrugadas frias”, explica Roberta Candido, uma das idealizadoras da campanha.

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho os campi Conceição, Interlagos, Santo Amaro – na zona sul da capital -, Carapicuíba e Santo André, estarão abertos das 10h às 18h para receber as doações de qualquer pessoa que queria se solidarizar a causa, sendo que nesses mesmos dias, das 16h às 18h, as doações também poderão ser realizadas em sistema de drive thru na porta da instituição, ou seja, sem a necessidade dos doadores desembarcarem de seus automóveis para entregar os agasalhos e mantimentos não perecíveis.

As roupas e produtos arrecadados serão posteriormente organizados e distribuídos a instituições filantrópicas que atendem pessoas em situação de rua. Durante a ação será disponibilizado álcool em gel e todos os protocolos sanitários e recomendações de distanciamento e controle de infecção serão respeitados. Mais informações sobre como doar podem ser obtidas pelo e-mail roberta.candido@estacio.br .

Pontos de Doação

Dia 06/07 – Estácio Conceição

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 673 – Jabaquara, São Paulo

Dia 07/07 – Estácio Carapicuíba

Endereço: Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Correia, Carapicuíba

Dia 07/07 – Estácio Interlagos

Endereço: Av. do Jangadeiro, 111 – Interlagos, São Paulo – SP

Dia 08/07 – Estácio Santo Amaro

Endereço: Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108 – Santo Amaro, São Paulo

Dia 09/07 – Estácio Santo André

Endereço: R. Delfim Moreira, 40 – Centro, Santo André – SP

Sobre a Estácio

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há mais de 50 anos, proporciona acesso a um ensino de qualidade em larga escala e de maneira única. É uma das instituições pioneiras também no ensino digital, na utilização de aplicativos educacionais e games de aprendizagem, incluindo aplicações que usam realidade virtual. Oferece aulas dinâmicas, com material interativo para que o aluno absorva com qualidade o conteúdo acadêmico. Está presente em 25 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o ensino digital, contando com mais de 600 mil alunos matriculados.

A instituição oferece cursos de Graduação e Pós-graduação, além de soluções corporativas e cursos de extensão. Aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado, com currículos alinhados às necessidades do mercado de trabalho. A busca constante pela qualidade acadêmica e os investimentos na área de ensino geraram ótimos resultados nos últimos anos – suas instituições e cursos e são reconhecidos pelo MEC com elevados conceitos de qualidade.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio apoia iniciativas ligadas ao Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo. O Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar reflete o compromisso da instituição de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.