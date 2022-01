Doações para desabrigados podem ser feitas no Planalto Paulista

As enchentes que atingiram a Bahia no final do ano passado e início de janeiro deixaram um rastro de destruição e afetou a vida de milhares de pessoas. Diferentes organizações civis se mobilizam para levar água, mantimentos e outros itens para as famílias e a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) também entrou nessa corrente.

Nas últimas semanas, a CVSP arrecadou 9,5 toneladas de produtos de primeira necessidade para as famílias atingidas pelas enchentes na Bahia. São roupas, colchões, produtos de higiene e limpeza, água e alimentos.

O desastre deixou na Bahia 26.607 desabrigados, 61.516 desalojados, 520 feridos, 26 mortos e dois desaparecidos.

Mobilização

Diante deste cenário, a CVSP segue mobilizada em dar continuidade a esses trabalhos, vez que as chuvas não param e a quantidade de pessoas necessitando de auxílio só tem aumentado.

“Seguimos empenhados em mais essa missão de ajudar as famílias baianas que tanto precisam de assistência nesse momento tão complexo e também estudando a possibilidade de recolhimento de doações para o Estado de Minas Gerais que é a nova vítima dessas chuvas que vem devastando cidades de nosso país. Claro, sem deixar de lado nosso papel com às comunidades carentes daqui de São Paulo. A Cruz Vermelha São Paulo não vai medir esforços para ajudar quem mais precisa”, declara o diretor executivo da CVSP, Bruno Semino.

Recursos Financeiros

A CVSP também arrecadou mais de R$ 6,9 mil reais que serão encaminhados para ajudar as famílias atingidas na região.

Contribuição

Quem quiser se tornar um doador da Cruz Vermelha, pessoa física e/ou empresas, pode fazer a contribuição pela internet acessando o site da entidade. Nele é possível contribuir financeiramente com a entidade.

Doações de alimentos podem ser feitas de forma presencial na sede da entidade localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, na divisa entre Planalto Paulista e Moema.