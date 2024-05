Doações para desabrigados: 24h/dia

Produtos destinados aos desalojados pelas enchentes do Rio Grande do Sul podem ser entregues em pontos espalhados por toda cidade

Quer contribuir com as famílias que perderam tudo nas enchentes no Rio Grade do Sul? Há várias formas e endereços regionais para quem quiser levar suas doações. Vale destacar que as prioridades do momento são alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de inverno e cobertores para todos os gêneros e faixas etárias, desde que em bom estado, ração para animais, itens de higiene pessoal e limpeza. A Prefeitura da capital, que já enviou equipes para ajudar nos resgates e atendimentos, estabeleceu pontos de doação espalhados por toda a cidade, para facilitar a vida de quem quer praticar solidariedade.

Os donativos agora podem ser levados até qualquer uma das 23 unidades do Descomplica e também nos terminais de ônibus da SPTrans.

Na região, tem Descomplica nas Subprefeituras de Vila Mariana, Jabaquara e também uma unidade no Cursino (Descomplica Ipiranga). Em nosso site – jornalzonasul.com.br, você pode conferir todos os endereços, com destaque para os da zona sul da capital. A Rede Descomplica atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

E desde quinta, 9/5, a SPTrans começou a receber as doações também em 29 terminais. Nesses locais, podem ser levados água, produtos de higiene e limpeza, que serão enviados ao Rio Grande do Sul. As caixas para a arrecadação disponibilizadas à população estão localizadas nas entradas dos equipamentos públicos e a medida visa a facilitar a ação, já que os terminais participantes da campanha funcionam 24 horas por dia.

Entre eles, estão o Terminal Água Espraiada (Av. Jornalista Roberto Marinho, 700), Terminal João Dias (Av. João Dias, 3589); Terminal Sacomã (Rua Bom Pastor, 3000); Terminal Santo Amaro (Av. Padre José Maria, 400).

Veja também a lista completa em nosso site – jornalzonasul.com.br

Além disso, nos terminais haverá cartazes da campanha com informações aos usuários e mensagem no sistema de som dos empreendimentos estimulando as doações.

As arrecadações serão enviadas ao Fundo Social do Governo do Estado e demais autoridades e entidades locais.

A gestão municipal já havia enviado 150 toneladas de produtos, entre eles 10 mil cestas básicas e 1 tonelada de ração, além de equipes da GCM, botes e veículos para auxiliar no socorro.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 107 pessoas já morreram. Cento e trinta e seis pessoas estão desaparecidas. Pouco mais de 1,47 milhão de pessoas foram afetadas, em 425 municípios atingidosm com ao menos 164.583 desalojadas,