Doação de cobertores novos pode ser feita em estações do metrô, trens e EMTU

Com o inverno se aproximando e a sensação térmica bem mais baixa, chega o momento de pensar na solidariedade a quem não consegue se aquecer. Os passageiros atendidos pela CPTM, EMTU, Metrô e pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade contam com 81 pontos de arrecadação de doações da Campanha Inverno Solidário 2020, distribuídos em estações e terminais do sistema metropolitano. A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) também participa da campanha, acrescentando ao total mais um ponto de coleta na Estação Pindamonhangaba.

A ação tem como objetivo arrecadar cobertores para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio. Somente cobertores novos serão aceitos para evitar o risco de transmissão da Covid-19 na manipulação de peças usadas. A campanha Inverno Solidário é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e vai até o dia 22 de setembro. As doações recebidas serão destinadas para entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida em todos os municípios do Estado de São Paulo.

Na CPTM, as doações podem ser feitas nas estações Lapa (Linha 7-Rubi), Barra Funda (Linha 8-Diamante), Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), José Bonifácio (Linha 11-Coral), Brás (Linha 12-Safira) e Engenheiro Goulart (Linha 13-Jade). O Metrô tem pontos de arrecadação nas estações Jabaquara e Tucuruvi, na Linha 1-Azul, Tatuapé e Corinthians-Itaquera, na Linha 3-Vermelha, Sacomã, na Linha 2-Verde e Paraíso que faz integração das linhas 1 e 2. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, terão caixas para depósito de doações em todas as suas estações a parir de amanhã. Já a EMTU conta com 40 pontos de arrecadação divididos entre os terminais metropolitanos da capital e de Campinas, estações do VLT, edifícios e pontos comerciais das cinco regiões metropolitanas em que opera (São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba). A lista completa dos locais de arrecadação no sistema de ônibus intermunicipal está disponível no site http://www.emtu.sp.gov.br.

Mais informações sobre o Inverno Solidário podem ser consultadas na página http://www.invernosolidario.sp.gov.br/