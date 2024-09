Do samba ao jazz, música é destaque no Sesc Santo Amaro em setembro

A agenda de shows do Sesc Santo Amaro em setembro chega embalada por uma mistura de ritmos brasileiros e muita música instrumental. A programação começa com Samba de Dandara, no sábado, 7/9, às 17h, reverenciando às mulheres sambistas, grandes compositoras, grandes intérpretes e a ancestralidade no samba. A banda carrega o peso e a inspiração de Dandara, mulher negra, guerreira e referência histórica na luta contra a escravização.

O show “Encontro de Gerações”, da dupla Mary Galvão e Mário Campanha, com a convidada especial Mariângela Zan, traz a tradicional festa sertaneja raiz e caipira para o Festival Terceiro Sinal, realizado pela Fundação Julita, na sexta,13/9, às 16h. O som da sanfona embala grandes sucessos que abrilhantam ainda mais o espetáculo, com clássicos como um “Beijinho Doce” para o público.

A banda maranhense Tribo de Jah, pioneira do reggae roots no Brasil, se apresenta no dia 14/9, sábado, às 20h. Fundada por Fauzi Beydoun na escola de cegos de São Luís, a banda tem em sua formação 4 deficientes visuais entre seus integrantes. Com mensagens politizadas, letras contundentes e já tendo lançado um CD com inscrições em braile, a Tribo de Jah imprimiu sua marca com notável originalidade, conquistando uma legião de fãs por todo o país.

A Orquestra Filarmônica Santo Amaro (OFISA) chega trazendo a multiplicidade de ritmos e timbres da música instrumental para o Música ao Cair da Tarde, projeto do Sesc Santo Amaro com shows gratuitos sempre às sextas-feiras, às 19h, na área de Convivência da Unidade. No mês de setembro se apresentam: Duo OFISA com Eber Martins e Thiago Costa (6/9), Duo OFISA com Caio Sabo e Herbert Martins (13/9), Duo OFISA com Emily Ribeiro e Jonas Barra Nova (20/9) e Quarteto OFISA de Percussão (27/9).

Confira abaixo mais informações sobre as atrações

Duo OFISA com Eber Martins e Thiago Costa – Música ao Cair da Tarde

Dia 6/9. Sexta, 19h. Local: Convivência. Livre. Grátis.

O Duo da Orquestra Filarmônica Santo Amaro, Eber Martins no violoncelo e Thiago Costa no violão, apresentam um repertório diversificado com sucessos de Tom Jobim, Cartola, Roberto Carlos, Elvis Presley, Djavan, Villa Lobos, entre outros.

Samba de Dandara

Dia 7/9. Sábado, 17h. Local: Praça Coberta. Livre. Grátis.

Samba de empoderamento e exaltação às mulheres sambistas, grandes compositoras, grandes intérpretes, guerreiras do samba. A concepção de Samba de Dandara carrega o peso e a inspiração de Dandara, mulher negra, guerreira e referência histórica na luta contra a escravização. Carregar esta marca significa enaltecer e promover a resistência feminina e negra sob a forma de uma representação musical que passeia por ritmos afro-brasileiros, sobretudo o samba em suas diversas vertentes, além de ijexás, afoxés, pontos de candomblé e umbanda. Fundada em 2012, a banda propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino no samba e na sociedade, com Maíra da Rosa (voz), Laís Oliveira (cavaco e coro), Amanda Lima (violão 6 cordas e coro), Mariana Rhormens (flauta transversal e percussão), Ana Lia Alves (percussão) e Kamilla Alcântara (percussão).

Mary Galvão e Mário Campanha com Mariângela Zan

Dia 13/9. Sexta, 16h. Local: Teatro. Livre.

Ingressos: R$50 (inteira), R$25 (meia entrada) e R$15 (credencial plena).

Venda online de ingressos a partir de 3/9, às 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br e venda presencial a partir de 4/9, às 17h, em todas as bilheterias da rede Sesc SP.

O show “Encontro de Gerações” traz a tradicional festa sertaneja raiz e caipira.

Com um repertório vasto, a dupla Mary Galvão e Mário Campanha juntamente com a cantora Mariângela Zan, interpretam com muita animação grandes sucessos que abrilhantam ainda mais todo o espetáculo. Juntamente com a banda o som da sanfona traz muitos “Beijinhos Doce”. Integra o Festival Terceiro Sinal.

Duo OFISA com Caio Sabo e Herbert Martins – Música ao Cair da Tarde

Dia 13/9. Sexta, 19h. Local: Convivência. Livre. Grátis.

Duo de violoncelo e viola com Caio Sabo e Herbert Martins, membros da Orquestra Filarmônica Santo Amaro.

Tribo de Jah

Dia 14/9. Sábado, 20h. Local: Praça Coberta. Classificação indicativa: 12 anos.

Ingressos: R$60 (inteira), R$30 (meia entrada) e R$18 (credencial plena).

Venda online de ingressos a partir de 3/9, às 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br e venda presencial a partir de 4/9, às 17h, em todas as bilheterias da rede Sesc SP.

A banda maranhense Tribo de Jah, reconhecida como pioneira do reggae roots no Brasil, teve início com Fauzi Beydoun na escola de cegos de São Luís. Com 38 anos de estrada e tendo na sua formação 4 deficientes visuais entre seus 9 integrantes, a banda conseguiu lançar um CD com inscrições em braile. Tendo se firmado como a principal referência do reggae nacional, a Tribo de Jah conquistou uma legião de fãs por todo o país tendo realizado shows também em diferentes países das Américas do Sul, Central e do Norte, da Europa, África e Ásia. Com mensagens politizadas e letras contundentes, a banda imprimiu sua marca com notável originalidade. Para o lançamento deste novo cd que denota toda a maturidade e a evolução da banda, a Tribo está em tour nacional com shows em todas a capitais em 2024.

Duo OFISA com Emily Ribeiro e Jonas Barra Nova – Música ao Cair da Tarde

Dia 20/9. Sexta, 19h. Local: Convivência. Livre. Grátis.

Duo de flauta e percussão com Emily Ribeiro e Jonas Barra Nova, membros da Orquestra Filarmônica Santo Amaro

Quarteto OFISA de Percussão

Dia 27/9. Sexta, 19h. Local: Convivência. Livre. Grátis.

O repertório inclui música erudita, explorando obras de compositores renomados e composições que dialogam com ritmos populares brasileiros e internacionais, destacando a diversidade e a beleza da percussão.

Com Felipe Medina, Hugo Chagas, Jonas Barra Nova e Thiago Santos, quarteto de tímpanos, bumbo, xilofone, bells e gongo sinfônico da Orquestra Filarmônica Santo Amaro.

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Como Chegar de Transporte Público : 300m a pé da Estação Largo Treze (metrô), 900m a pé da Estação Santo Amaro (CPTM), 350m a pé do Terminal Santo Amaro (ônibus).