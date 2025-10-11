Diagnóstico precoce é essencial para cura do câncer de mama

A campanha Outubro Rosa destaca a relevância dos cuidados com a saúde feminina, com ênfase especial na prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos mais comuns e letais entre as mulheres no Brasil. Na rede municipal de saúde, o acompanhamento começa pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde as pacientes recebem orientação, acolhimento e, quando necessário, são encaminhadas para serviços especializados.

Atualmente, a cidade conta com 14 Serviços de Referência de Mama (SRMs) e dois Centros de Exames da Mulher (CEMs), localizados nas zonas Leste e Sul da capital.

“No caso do surgimento de sintomas suspeitos, os exames podem ser solicitados a qualquer momento e não é necessário passar pela consulta com o médico: eles podem ser solicitados diretamente no acolhimento”, explica Lígia Mascarenhas, ginecologista e coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A médica ressalta ainda a importância do autocuidado.

“O autoexame de mama e a avaliação ginecológica periódica são essenciais. Além disso, ter uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos também são uma forma de prevenção.”, concluiu.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no país, depois do câncer de pele não melanoma, e também o que apresenta maior mortalidade. A incidência aumenta com a idade, sendo mais frequente a partir dos 50 anos. Já o câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente e está fortemente associado à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV).

A detecção precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, sendo a mamografia o exame que detecta o câncer de mama, e a citologia oncótica (também conhecido como Papanicolau), para o câncer de colo de útero, as principais ferramentas de rastreamento.

Avança Saúde Mulher

Para facilitar o acesso das paulistanas ao diagnóstico e cuidados preventivos, a Secretaria Municipal da Saúde promove, no dia 18 de outubro, a oitava edição do programa Avança Saúde Mulher. A ação acontecerá nas 479 UBSs da cidade, com oferta de exames, consultas, triagens e encaminhamentos.

Uma das medidas mais eficazes para evitar o câncer do colo do útero é a imunização contra o HPV. Disponível gratuitamente no SUS, a vacina quadrivalente protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Os tipos 16 e 18 respondem por cerca de 70% dos casos da doença, enquanto os tipos 6 e 11 causam aproximadamente 90% das verrugas genitais.

Embora o HPV seja uma infecção sexualmente transmissível (IST), o uso de preservativos não garante proteção total, pois o vírus também pode estar presente em áreas da pele que não são cobertas pela camisinha, como vulva, períneo, escroto e região pubiana. Portanto, a vacinação representa uma escolha individual com grande impacto coletivo. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor a circulação do vírus na comunidade.