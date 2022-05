Dia Mundial do Pé Torto Congenito

No Brasil cerca de 4 mil crianças nascidas por ano com Pé Torto Congênito. Em São Paulo, de acordo com a Escola Paulista de Medicina, a cada 500 nascidos, 1 (um) nasce com o Pé Torto. A deformidade inclui alterações nos tecidos dos músculos, tendões, ligamentos, ossos, vasos e nervos. Sua incidência tem relação com a etnia: a proporção é de um caso para cada 1.000 nascidos vivos da cor branca e de até 6,8 para cada 1.000 nascidos vivos polinésios. O sexo masculino é duas vezes mais afetado.

São mais 22 mil famílias conectadas a sites ou blogs relacionados ao tratamento de Pé Torto no país; 80 clínicas Ponseti atendendo a demanda de crianças que nascem com a deformidade pelo Sistema Único de Saúde; 154 médicos treinados para aplicação correta do Método Ponseti, técnica recomendada no mundo para tratar Pé Torto.

Desde 2016, existe o Programa Erradicando o Pé Torto, iniciativa de ortopedistas brasileiros da Ponseti Brasil, em parceira com o Rotary Internacional, que treina médicos pelo Brasil para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Esses treinamentos são conferidos por especialistas do Programa e os resultados, de cada clínica formada pelo Programa, são apresentados em eventos que acontecerão até 2023, em estados como: Recife, Belém, Porto Alegre, Campo Grande Rio de Janeiro.

E para comemorar o Dia Mundial do Pé Torto Congênito, celebrado no próximo dia 03 de junho, a Associação Primeiro Passo organiza a segunda edição da Corrida para crianças tratadas ou em tratamento de Pé Torto Congênito. O evento será realizado no Circo Show Patati Patatá, localizado na rua Uriel Gaspar, 149 – Belenzinho, em São Paulo, no dia 05 de junho, às 11h30.

Além de promover a inclusão e a conscientização sobre a importância do tratamento precoce, a Associação pretende atingir o maior número de pessoas para que redes de atendimentos sejam ampliadas e crianças que nascem com a deformidade possam ser tratadas precocemente. “O nosso objetivo é conscientizar com diversão, de forma que crianças tratadas, não tratadas ou em tratamento, pais e familiares, ou qualquer pessoa que apoie a causa, participem deste momento tão especial com a gente. A ideia é fazer com que todos compreendam, apoiem e difundam ações de Pé Torto Congênito, só assim vamos alcançar nosso propósito, que é levar atendimento para todas as crianças que precisam”, ressalta Sandra Cristina Domingues, presidente da Associação Primeiro Passo.

Durante o evento haverá interação de médicos e convidados especiais, corrida com percurso curto, sorteios de brindes e muito mais. Além de as crianças terem a oportunidade de ver de perto os personagens da série Parque Patati Patatá, sucesso no Discovery Kids, em um universo cheio de encanto e magia, por meio de números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla.

Sobre a Associação

É uma entidade civil que nasceu do desejo de muitos pais de crianças que nascem com o Pé Torto Congênito, tratadas pelo Método Ponseti, de multiplicar, incentivar e difundir o tratamento. A entidade atua na detecção precoce desta alteração ortopédica, no suporte e na facilitação do acesso aos centros de tratamento espalhados pelo Brasil e no exterior.

A Associação possui reconhecimento da PIA (Associação Ponseti Internacional) e já realizou diversos eventos como: Caminhada dos Pezinhos (2015), no Parque Ibirapuera, em São Paulo; Corrida dos Pezinhos, em Goiânia e em Cuiabá (2016), Erradicando o Pé Torto no Brasil, em Salvador (2017), e 1º Corrida e Caminhada no Parque das Bicicletas, em São Paulo (2019).

Banco de órteses

As famílias poderão levar órteses para doação durante o evento. Os dispositivos farão parte do Banco de Órteses da Associação Primeiro Passo, que existe há 12 anos e já atendeu mais de 430 famílias que não têm condições de adquirir órteses novas e compram a baixo custo pela Associação.

SERVIÇO:

2º Corrida e Caminhada da Associação Primeiro Passo. Data e horário: 05 de junho de 2022, às 11h30. Endereço: Rua Uriel Gaspar, n° 149 São Paulo – SP, 03178-200. Acessibilidade no local: Sim. Capacidade: 540 pessoas . Largada: no mesmo local. Classificação Etária: livre

Como adquirir o Kit para o evento:

Os interessados devem acessar o link: https://mpago.la/29NjfwG e adquirir o kit contendo camiseta personalizada, lanche individual e um (1) ingresso para o Circo Show Patati Patatá. A compra também pode ser feita por meio do PIX da Associação: 12.950.014/0001-55.

Neste caso, o comprovante deverá ser enviado para Rosana Nogueira Biazotto, no telefone/WhatsApp: (11) 99271-0187.

CRONOGRAMA

11h45: Retirada de kit (portaria da tenda do Circo) ; 12h: Início das atividades encontro de famílias e convidados ; 12h20: Interação com médicos e convidados ; 12h50: Corrida Bebês (+ de 1 ano a 3 anos) ; 13h10: Corrida (+ de 3 anos até 5 anos); 13h30: Corrida (+ de 5 anos); 13h50: Encerramento e sorteios; 14h: Circo Show Patati Patatá

REALIZAÇÃO:

Associação Primeiro Passo

Av. Santo Amaro, 1817 – Vila Nova Conceição

São Paulo – SP

Telefone: (11) 5049-0031 | E-mail: app.atendiment@gmail.com

Site: http://www.primeiropasso.org/

Redes Sociais: https://www.facebook.com/associacaoptc/ | @associacaoptc