Dia Mundial do Meio Ambiente: reduza a poluição plástica

Foi no início da década de 1970, há mais de meio século, portanto, que o debate sobre proteção ambiental ganhou destaque em todo o planeta. Em uma conferência promovida na Suécia, em Estocolmo, no ano de 1972, foi definido o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente.

A celebração acontece todos os anos, liderada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em todo o mundo até os dias de hoje e ganhou mais amplitude. Em várias cidades, há celebrações da Semana do Meio Ambiente ou mesmo do Mês do Meio Ambiente. E sempre há um tema a cada ano: em 2025, a poluição plástica – que já foi destaque em 2018, volta a ser central.

Para lembrar a importância de se preservar os recursos naturais do planeta, o tema oficial escolhido é “ O Fim da Poluição Plástica Global”.

No site oficial da ONU, aponta-se a importância de ações que partem da comunidade para combater a contaminação de plásticos no meio ambiente que atinge solo, rios, mares e oceano.

Uma recente pesquisa da Unifesp mostrou inclusive que os ninhos da pássaros atualmente estão repletos de filetes plásticos, que as aves trazem confundindo-os com galhos e folhagens.

Mas, é inegável que o plástico é um material de uso muito popularizado, barato, prático, fácil de higienizar. Como podemos contribuir? O essencial é seguir a dica dos 3 R’s, pela ordem: reduzir o uso ao máximo, reaproveitar as embalagens sempre que possível e encaminhar para reciclagem todo plástico descartado.

A redução do uso deve se basear em evitar o plástico de uso único: embalagens finas transparentes e isopor, que são de baixa reciclabilidade, devem ser substituídas por cartelas de papelão, por exemplo. Não use descartáveis, como canudos, mexedores de café, sachês de temperos.

Potes que trazem mantimentos podem ser higienizados e reaproveitados para armazenas grãos, sobras em geladeira, objetos domésticos… Por fim, todo plástico que chega em casa e precisa ser descartado deve ser encaminhado à coleta seletiva. Confira a agenda desse serviço em sua rua consultando o site da concessionária responsável, a Ecourbis Ambiental. Visite ecourbis.com.br e, na aba Horário da Coleta, será possível ver dia e hora em que as equipes responsáveis passam coletando.