Dia Mundial da Reciclagem é celebrado em 17 de maio?

Muitas associações e organizações não governamentais divulgam que 17 de Maio é o Dia Mundial da Reciclagem, mas não há nenhuma confirmação oficial da ONU ou Unesco sobre essa celebração.

No Brasil, o Dia Nacional da Reciclagem é comemorado em 5 de junho, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente.

O mais importante, entretanto, é apontar que Reciclar é essencial para o futuro do planeta. Muitos países já têm índices bem altos, por entenderem que a extração de matéria prima diretamente da natureza, além de comprometer a capacidade de regeneração ambiental, ainda representa a necessidade de espaço e tecnologia para aterrar ou transformar esses resíduos em energia.

A Alemanha é um exemplo interessante: embora cada cidadão alemão produza mais lixo por ano do que cidadãos de outros países da Europa, o país é o que mais recicla no velho continente e também o que está conseguindo eliminar o envio de resíduos para aterro

Na Áustria, o engajamento da população no processo de coleta seletiva é tão grande que apenas uma pequena porcentagem dos resíduos gerados vai para aterros.

Já na Coreia do Sul, além de estimular a reciclagem, o governo cobra taxas da população conforme a quantidade de lixo gerada – isso fez reduzir o desperdício, aumentar a reciclagem e o reaproveitamento de orgânicos

Em números, a Alemanha recicla cerca de 60% dos resíduos, seguida pela Coréia do Sul (59%) e Áustria (58%). Também merecem destaque Eslovênia (58%) e Bélgica (55%). O Brasil recicla apenas 3% do seu lixo produzido e vale destacar que a cidade de São Paulo está entre as que mais separa o lixo, atingindo cerca de 7%.

Vale destacar que a cidade conta com coleta seletiva porta a porta na maioria dos bairros, tem Pontos de Entrega Voluntária espalhados por toda a cidade, dispõe de Centrais Mecanizadas de Triagem além de desenvolver diferentes campanhas e ações de conscientização da população. Sem esquecer de mencionar que centenas de famílias integrantes de cooperativas conveniadas recebem renda a partir da venda de recicláveis, destacando o trabalho social para além dos ganhos ambientais e de limpeza urbana.

O que falta, então, para aumentar o volume de materiais reciclados na capital? Engajamento da população.

Confira aqui o horário em que a equipe de reciclagem atua em sua rua. A Ecourbis Ambiental é a concessionária responsável tanto pelo serviço de coleta seletiva quanto de coleta tradicional nas zonas sul e leste da cidade.