Dia dos Pais tem sabor de pizza especial

Tomar um drink com o pai, levar o avô para curtir um momento especial, reunir marido e filhos ao redor de uma mesa… Celebrar o Dia dos Pais pode ser uma ocasião especial em vários sentidos, ou melhor, para aguçar todos os sentidos. A proposta da GattoFiga é justamente oferecer uma experiência sensorial completa. Ali, não só os sabores são intensos. Aromas, visual, som ambiente, tato, tudo certamente deiará lembranças. E quem está aí planejando em como deixar marcado o dia dos pais pode escolher celebrar não apenas no dia 13 de agosto, mas em qualquer dia do mês.

Aliás, mesmo para quem não pode ir especificamente no dia 14 de agosto, a boa notícia é que há uma agenda com vários shows de jazz ao vivo na GattoFiga. Haverá também shows nos dias 10, 24 e 31 de agosto (quartas-feiras) – um mês inteiro para curtir seu pai, seu avô, seus filhos…

Nesse clima que oscila, outro ponto positivo da GattoFiga: além do ambiente agradável e extremamente bem decorado, de inspiração veneziana, qualquer temperatura garante conforto. Do lado externo, as mesinhas contam com pelegos e mantinhas acolhedoras, para além do sistema de aquecimento.

Se a decoração tem sotaque veneziano, a culinária vem da costa oeste da Itália. As pizzas napolitanas da casa são fininhas, com bordas largas e saborosas ligeiramente tostadas, feitas com massa de longa fermentação.

A criação de sabores também é original e mais uma prova do talento da GattoFiga em oferecer experiências únicas para a clientela.

Recentemente, por exemplo, a clientela foi agraciada com a incrível “Peccato Nero”: Molho de Tomate San Marzano D.O.P, Filés de Anchova Siciliana, Alho Negro, Molho de Alho Negro, Basílico e Orégano Fresco. Vale muito a descoberta dessa combinação.

Também nos drinks, há os clássicos amados para iniciar uma boa noite, como Moscow Mule, Bloody Mary, mas há também criações como o New York Sour – uísque, suco de limão siciliano, xarope, clara de ovo e vinho Malbec – ou o Gatto Donna, que tem mix de Contreau, Vodka, suco de limão, morango e hortelã, fianlizado com Campari.

Para quem gosta de curtir ocasiões, especiais, aliás, é essencial seguir as redes sociais da @gattofigapizzabar para conferir a programação cultural da casa. Há apresentações ao vivo de Jazz, que inspira o som ambiente rotineiramente, e também de MPB, Bossa Nova, Blues, Pop e outros variados estilos musicais. Até a música francesa já foi foco do som ao vivo em uma das “terças alternativas” recentemente realizadas.

Não deixe de se deliciar também com outra recente criação, a mousse de chocolate belga é feita com chocolate amargo, perfeitamente equilibrado e robusto, com grãos de café de três países diferentes, ovos frescos, açúcar, avelã e um toque de Rum.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360- Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.