Dia dos Pais: ao som de jazz e sabor de pizza

O que os pais esperam para o segundo domingo do mês de agosto? Muito mais do que presentes, eles contam com um bom papo, momentos para partilhar histórias. Se essa é a intenção na sua família, a boa proposta pode ser curtir um show de Jazz ao vivo e desvendar sabores, aromas e o visual ampliado e renovado da GattoFiga Pizza Bar, em Mirandópolis.

Aliás, mesmo para quem não pode ir especificamente no dia 14 de agosto, a boa notícia é que há uma agenda com vários shows de jazz ao vivo na GattoFiga. Haverá também shows nos dias 10, 24 e 31 de agosto (quartas-feiras) – um mês inteiro para curtir seu pai, seu avô, seus filhos…

E mais: as famílias ainda vão poder curtir a nova decoração da GattoFiga, que está ampliada com o novo e charmoso Espaço Amalfi. Decorado com peças únicas, como um imenso lustre de candelabros estilo europeu, lamparinas, objetos em decoração em serralheria, espelhos… A sofisticação de inspiração italiana se estende às flores e estofados.

Vale destacar que a casa conta com sistema de aquecimento e mantinhas mesmo na área externa, confortáveis pelegos sobre as cadeiras…

O Espaço Amalfi, aliás, também está disponível para eventos gastronômicos, degustação de vinhos e pode ainda ser reservado por grupos e empresas. Outro destaque que torna a GattoFiga acolhedora é o fato de que a casa é pet friendly!

Sugestões para brindar

Qual o estilo de seu pai? Mais para a cerveja gelada ou para um bom vinho? Ou será que ele curte mesmo é um drink original? Seja como for, a GattoFiga tem na carta de vinhos – com opções em rosés, tintos, brancos e espumantes – e na coquetelaria um de seus pontos fortes. As cervejas ficam geladíssimas para agradar os fãs.

No dia 14 de agosto, enquanto a jazzista Andrea Fernandes se apresenta, os pais serão recepcionados com um drink cortesia – podem escolher entre Moscow Mule, Cachaça Sour e Gin Tônica. E vale destacar que nessa data a casa abre mais cedo: 17h.

Para comer, o legal é começar pelas entradinhas. Em família, a tábua de frios faz sucesso: acompanhada de tomatinhos confitados, mini crostini de lemon pepper e geleia artesanal.

Boníssima também é a Burrata: com pesto, nozes e tomatinhos confitados, acompanhado de um crostini. E o cliente ainda pode escolher o crostini entre Alecrim, flor de sal e pimenta do reino; Grana padano, orégano e azeite; ou Lemon pepper

Mas, é claro, o destaque da noite vai para a pizza napolitana, especialidade da casa.

Todos os sabores são bem originais e com ingredientes únicos. Uma sugestão incrível para conhecer o estilo da casa é chamar a mesa a de Pancetta, em que essa deliciosa iguaria conhecida como o “bacon italiano” vem recobrindo a massa justamente com mascarpone, gorgonzola, pancetta artesanal, tomilho e geleia artesanal de alho com pimenta calabresa…

Novidades

Ou decida pela novidade da casa: a Gattono, com molho de Tomate, Atum, Cebola Roxa, Azeitona Preta e Orégano.

Para encerrar a noite em grande estilo, antes do cafezinho, pode pedir sobremesas clássicas como canolli e tiramissu… Ou provar as novidades da casa.

Uma delas é a deliciosa – e linda! – a panna cota “Flores ao Damasco”, que já é um sucesso: recoberta com laranja e damasco, calda com licor 43 e recoberta por flores comestíveis. Outra é a mousse de chocolate belga é feita com chocolate amargo, perfeitamente equilibrado e robusto, com grãos de café de três países diferentes, ovos frescos, açúcar, avelã e um toque de Rum. Uma receita de alta qualidade para os gostos mais refinados!

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas.

Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.