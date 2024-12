Dia de Lazer no Planalto Paulista

SAPP promove dia de lazer, conscientização e integração no coração do Planalto Paulista

No último domingo, dia 1º de dezembro, o Planalto Paulista pulsou com mais vida e alegria. A Sociedade Amigos do Planalto Paulista (SAPP) organizou uma grande festa na rua de lazer do bairro na Alameda dos Araés, reunindo moradores e amigos de todas as idades em um dia repleto de atividades gratuitas e muita diversão.

O objetivo do evento foi resgatar o espírito comunitário, ocupando o espaço público e promovendo a integração entre os moradores. Crianças brincaram à vontade em diversos brinquedos e puderam participar de atividades lúdicas, enquanto os adultos assistiram palestras sobre meio ambiente, aprendendo sobre a flora e a fauna local, além de receberem orientações sobre compostagem e sobre o descarte correto de lixo eletrônico

A programação também contou com a distribuição de sementes de herbáceas e arbustos, incentivando a prática da jardinagem e a valorização das áreas verdes. Para completar a festa, food trucks e um pipoqueiro ofereceram diversas opções de alimentação, garantindo a satisfação de todos os paladares.

A SAPP agradece a todos os voluntários e parceiros que tornaram essa festa possível e convida todos os moradores a ficarem atentos às atividades programadas e a participarem das decisões e ações para melhorar o Planalto Paulista.

Juntos, estamos construindo um bairro mais verde, mais sustentável e com melhor qualidade de vida para todos!

Instagram @sapp.planaltopaulista