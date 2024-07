Dia da Pizza: celebrar é descobrir sabores e texturas

Nenhum paulistano ou morador da capital abre mão de saborear uma boa pizza, com frequência. Mas, em especial quando estamos na época de celebrar o Dia da Pizza – 10 de julho – não pode ser qualquer uma, precisa ser algo de especial.

No Chaplin, tradicional restaurante da região, que celebra 60 anos em 2024, a pizza é uma das estrelas da casa… Quem nunca experimentou as redondas da casa não sabe o que está perdendo. A massa tem textura mais crocante e a cobertura tem mesclas de ingredientes e temperos bem diferenciados, o que torna a experiência única.

E, claro, o Chaplin vai celebrar o Dia da Pizza de maneira especial. Entre 10 e 14 de julho, as pizzas da casa estão em promoção, com 15% de desconto sobre o preço do cardápio. Aliás, o evento “Semana da Pizza”, no Chaplin, já está em sua sexta edição e é uma oportunidade para quem já é fã das pizzas da casa e, claro, para quem ainda não teve esse prazer. “A ideia foi oferecer um presente para comemorarmos esta data , que já se tornou um sucesso entre os paulistanos”, diz Myrian Marquez, que comanda o Chaplin ao lado do marido, Eduardo, e do chef Javier Martinez.

Eduardo acrescenta que a clientela que frequenta o Chaplin há muitos anos em buscas de pratos clássicos como o Pintado na Brasa, Lasanha ou carnes na brasa, também passaram a experimentar as pizzas. Claro que o caminho oposto também acontece – muitos fãs das pizzas do Chaplin acabam se encantando pelo cardápio variado, que reúne massas, carnes, porções, acompanhamentos… sempre com foco na culinária tradicional paulista.

As pizzas

O menu de pizzas segue a mesma lógica de toda composição de pratos oferecidos pela Chaplin, ou seja, oferecer tanto versões mais clássicas e amadas pelo público como outras mais originais e que provocam sensações diferentes, explosões de sabores.

Para este ano, foi criada a “Chaplin 60 anos”, que traz uma cobertura Cinco Queijos, em parceria especial com a Scala, renomada fábrica mineira de queijos.

Assim, estão listadas pedidas como Calabresa, Mozarela, Margherita, Rúcula, Portuguesa, Quatro Queijos, Romana, Toscana, Baiana, Frango com Catupiry, Lombinho, Palmito, Alho e Óleo… “Mesmo nessas pedidas mais clássicas, os clientes também elogiam a qualidade dos ingredientes, a cobertura caprichada que garante uma pizza bem especial”, diz Myrian.

Na lista de pizzas especiais, há delícias como a Shitake e Shimeji, que vem com mozarela de búfala. Os cogumelos são salteados na manteiga e shoyu, finalizando com cebolinha. A de Tomate Seco da casa também é bem original, vem com mozarela e azeitonas recheadas de Alicci.

Para quem busca uma opção bem caprichada, vale conhecer a pizza A Grega, que vem com camarões bem temperadinhos recobertos por mozarela. Um show!

A Califórnia é ideal para os fãs de misturas agridoces. Presunto defumado ou peito de peru defumado vem acompanhados de frutas em calda e recobertos por mozarela. A pizza de abobrinha da casa, acredite, é bem diferente de tudo que já experimentou: refogado, o legume vem com alho e recoberto de mozarela e parmesão. Vale muito experimentar.

Chaplin

Agora, é claro que não poderia faltar uma lista de pizzas em homenagem ao artista que dá nome à casa.

Aliás, nossos clientes mais fiéis já notaram que recentemente restauramos a estátua de Chaplin que fica na vitrine, valorizando toda a história do artista e também nossa própria trajetória”, comenta Myrian.

A pizza Chaplin mescla gorgonzola com fatias de lombinho e rodelas de tomate. A Carlitos traz Catupiry, milho e lombinho.

Os filmes também são inspiração para os sabores. A “Tempos Modernos” (filme de 1936) consegue um resultado incrível ao compor palmito, atum e cebola com mozarela. O filme de 1923 “O Peregrino” (Pilgrim) tem atum, um pouco de gorgonzola, cebola e parmesão.

“O Circo” (FILME DE 1928) tem um charme extra: são rolinhos de mozarela e presunto com alicci.

Quais delas vão marcar sua celebração do dia da pizza? O Restaurante e Pizzaria Chaplin fica na Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana.

Nas redes sociais, acesse: @restaurantepizzariachaplin/

Se preferir, é possível fazer sua reserva pelo pelo telefone: (11) 5079-9466.