Dez dicas: férias sem prejudicar a natureza

1. Conecte-se com a natureza

Tire as crianças da frente da tv e do celular, saia também. Além de economizar energia elétrica, você estimula atividades físicas, ganhando em saúde, e passa a valorizar coisas mais simples e o contato com a natureza. Promova caminhadas, observação de pássaros, piqueniques com alimentos não industrializados

2. Evite gastar combustível

Viajar valoriza o contato com a natureza. Mas, economize no combustível. Se for viajar sozinho, prefira o transporte coletivo, como ônibus de viagem ou até excursões em grupo

3. Consuma itens locais

Quando fizer compras, prefira o comércio e artesanato da cidade visitada. É uma forma de fomentar o crescimento local e retribuir o que o turismo te proporciona.

4. Reduza seus resíduos e recicle

Assim como em sua cidade de residência, na hora de viajar evite geração de lixo e separe os itens para reciclagem. Em passeios a ambientes naturais, como praias ou trilhas, recolha tudo que for gerado e traga de volta. Evite o uso de plástico e material descartável em geral.

5. Descubra destinos verdes

Se for viajar, escolha destinos que valorizam a preservação ambiental e com políticas de reciclagem, valorização do transporte público e redução do consumo de energia. E siga aquela máxima: da natureza se tiram apenas fotografias, deixam-se apenas pegadas e levam-se apenas lembranças.

6. Arrume seus armários

Se está de férias mas não vai sair da cidade, aproveite para limpar armários e separar itens para doação a entidades assistenciais, especialmente após as festas. É momento para refletir sobre excessos do consumo.

7. Relaxe e aprenda

Quem tiver mais tempo livre nessa época pode ainda ler, ver documentários e se informar sobre sustentabilidade, que prevê crescimento com preservação de recursos.

8. Diversifique a diversão

A obesidade e o sedentarismo são problemas contemporâneos sérios, inclusive na infância. Se as crianças estão de férias e os pais não, a situação se agrava com excesso de tempo dentro de casa. Busque alternativas: há atividades de lazer e esportes gratuitas oferecidas por clubes e centros esportivos da Prefeitura, por exemplo.

9. Recolha os resíduos

Leve a família para passear em parques. E aproveite para contribuir com a limpeza não apenas deixando de gerar resíduos e recolhendo seu material, mas retirando do local embalagens, plásticos e outros resíduos deixados por quem não sabe preservar áreas verdes para o uso comum da população.

10. Faça uma horta em casa

Desafie as crianças ou faça você mesmo uma pequena horta, ainda que de temperos, plantando em vasinhos ou até em itens reaproveitados, como latinhas, canecas antigas, potes diversos.