Desfile das Campeãs será sábado, 29, no sambódromo

Sábado é dia de Desfile das Campeãs no Sambódromo do Anhembi, para quem quiser conferir a performance da Águia de Ouro, que levou pra pist o enredo “O poder do saber – Se saber é poder… quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Homenageando o educador Paulo Freire e ressaltando a importância do conhecimento, a escola conseguiu levar o título para a comunidade da Pompeia pela primeira vez.

Em segundo e terceiro lugar vieram Mancha Verde e Mocidade Alegre, respectivamente. Na noite das campeãs desfilam também Acadêmicos do Tatuapé (4º lugar) e Unidos de Vila Maria (5º lugar).

No Grupo de Acesso I, Vai-Vai (1º lugar) e Acadêmicos do Tucuruvi (2º lugar) empataram com 270 pontos. A vencedora do Grupo de Acesso II, que também desfilará no dia 29, foi a Morro da Casa Verde. Confira abaixo a ordem do Desfile das Campeãs 2020:

Sábado (29 de fevereiro)

22h – Morro da Casa Verde

22h40 – Acadêmicos do Tucuruvi

23h30 – Vai-Vai

0h20 – Unidos de V.Maria

1h20 – Acadêmicos do Tatuapé

2h20 – Mocidade Alegre

3h20 – Mancha Verde

4h20 – Águia de Ouro

Os ingressos para o Desfile das Campeãs pode ser adquirido on-line através do site da Liga SP até as 23h59 do dia 26 de fevereiro, ou presencialmente na bilheteria do Anhembi – localizado na avenida Olavo Fontoura, 1209.

Barroca

Em 2019, a Barroca Zona Sul, escola que teve origem na Vila Mariana e hoje tem sede no Jabaquara, pode conferir a performance da agremiação também no Desfile das Campeãs, por conta do segundo lugar conquistado no Grupo de Acesso, que garantiu seu retorno à elite do samba paulistano.

Mas, em 2020, a escola não estará lá. Apesar de ter ficado apenas 9 décimos de ponto atrás da campeã, a Barroca ficou em décimo lugar.

Durante boa parte da apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial, que aconteceu nessa terça de Carnaval, 25, a Barroca Zona Sul esteve na vice liderança, com apenas 0,1 ponto abaixo do máximo possível.

O resultado, entretanto, pode ser celebrado. Além de ser uma boa nota final, vai garantir a permanência da Barroca no Grupo Especial em 2021. A Escola voltou a desfilar na elite esse ano, depois de 15 anos entre Grupo de Acesso e Grupo I das escolas paulistanas.

A Barroca quase perdeu pontos, em seu desfile que abriu o Carnaval no sambódromo paulistan0, na sexta-feira à noite. Primeira a desfilar, a agremiação trouxe 2400 componentes, cinco carros alegóricos e quase estourou seu tempo na pista, que é de 65 minutos. Mas, a coordenação conseguiu acelerar no final e o tempo foi respeitado.