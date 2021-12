Descubra o Pavilhão Japonês com a turma Hello Kitty e amigos

A atração fica localizada no Parque Ibirapuera e é livre para todos os públicos

Que tal levar as crianças e a família toda para vivenciar uma experiência única e cheia de aventura nas férias?

Durante os meses de dezembro e janeiro, o Pavilhão Japonês, localizado no Parque Ibirapuera, recebe a turma mais divertida e querida do mundo: a Hello Kitty e seus Amigos, em um passeio, que vai ajudar os visitantes a conhecerem o jardim e a arquitetura do espaço, de uma maneira lúdica e divertida.

Quem embarcar nessa aventura ganhará um passaporte exclusivo para desbravar o Pavilhão Japonês e encontrar espaços personalizados com a Hello Kitty e seus Amigos. Em cada ambiente, os visitantes poderão carimbar seu passaporte com um carimbo especial, conhecer diversas curiosidades sobre a cultura japonesa, além de poder interagir com toda a turminha através de ambientes instagrámaveis. Ao final do circuito, aqueles que completarem a dinâmica irão ganhar um cartão postal customizado.

Além dessa atração dos espaços personalizados, especialmente nos dias 04 e 05 de dezembro a personagem da Hello Kitty estará presente no Pavilhão Japonês para um Meet and Greet especial com seus fãs. O lugar fica aberto ao público gratuitamente às quintas-feiras. Às sextas- -feiras, sábados e domingos, o valor do ingresso é R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia).

Serviço

Local: Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana – São Paulo. Acesso: Portão 3 (estacionamento) e 10 (pedestres)

Funcionamento: quinta, sexta, sábado, domingo e feriados.

Período: até 31/01/22 Horário: das 10h às 17h. Preço: R$15 (inteira) e R$7 (meia) – dinheiro, cartão e pix.

Quinta-feira – Entrada Gratuita

Fechado: 24, 25 e 31 dezembro e 01 de janeiro