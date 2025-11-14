Descubra Jardins na Vila Mariana

Quando se fala em área verde e Vila Mariana, claro que a primeira referência é o Ibirapuera. Mas, esse que é o parque mais famoso da cidade, é também o mais disputado e está sempre lotado, especialmente nos finais de semana. Os moradores da Vila Mariana, entretanto, podem descobrir e curtir outras opções sensacionais para ficar próximo à natureza, fazer uma caminhada, montar um piquenique com a família. Siga nosso roteiro!

1.Maior cafezal urbano do mundo

Você sabia que a Vila Mariana tem o maior cafezal urbano do mundo? Isso mesmo, repleto de pés de cafés e que pode ser visitado o ano todo. manejado pelo Instituto Biológico (IB-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, fica na Vila Mariana.

Atualmente, está novamente coberto por flores brancas e perfumadas. A segunda florada do ano está marcando um período essencial para o desenvolvimento dos grãos que serão colhidos em maio do ano que vem.

De acordo com a pesquisadora Harumi Hojo, responsável pelo cafezal, “a importância da florada está diretamente ligada ao potencial de produção do café. A quantidade e a qualidade das flores nos dão uma perspectiva sobre como será a colheita”. O fenômeno, que normalmente ocorre entre setembro e novembro, dura poucos dias e transforma o espaço em um espetáculo natural de perfume doce e intenso.

Além da beleza, a florada é um lembrete da importância dos polinizadores. Abelhas e marimbondos, ao buscarem néctar, transportam grãos de pólen de uma flor para outra, promovendo a fertilização. “Esses insetos contribuem não apenas para a qualidade e quantidade dos grãos, mas também para a biodiversidade local”, explica Harumi. “Eles são fundamentais para a polinização cruzada e até mesmo para a autopolinização, fortalecendo a robustez genética do cafezal.”

O Instituto Biológico mantém cerca de 2.200 pés de café em uma área de 10 mil m², abrigando seis variedades, entre elas o bourbon amarelo, mundo novo e catuaí. Criado na década de 1950 para pesquisas sobre doenças e pragas em cafezais, o espaço hoje é também um ponto turístico, educativo e cultural.

Anualmente, o IB realiza o evento Sabor da Colheita, que já soma mais de 17 edições e celebra o ciclo do café, aproximando o público urbano das origens do grão.

Fica na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252. Mas, atenção: as visitas ao cafezal são gratuitas e devem ser agendadas via formulário

disponível no Instagram @cafezalurbanoib.

2. Cinemateca tem obras em seu jardim

Outra ótima pedida de passeio pela Vila Mariana é a Cinemateca, onde há mostras e eventos especiais diversos. Mas, o que muita gente não sabe é que é possível visitar os jardins, abertos ao público diariamente das 8h às 18h.

A entrada é gratuita, e você pode fazer um passeio e, dependendo do dia, até realizar um piquenique no local. Outro destaque são as quatro esculturas de grande porte. Eventualmente, há exibições de filmes ao ar livre – para saber as datas, confira programação no site cinemateca.gov.br ou acompanhe as redes sociais – @cinematecabrasileira.

O espaço também é pet friendly, mas lembre-se sempre de recolher os resíduos gerados e levar para descarte em casa. Casa das Rosas.

Há bancos e mesas, árvores frutíferas, e conjunto de esculturas, doadas por artistas que contribuíram para revitalização da área. Vale lembrar que os edifícios históricos da Cinemateca abrigavam, ao final do século XIX e início do século XX, um antigo Matadouro, que abastecia a cidade.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200.

3.Casa das Rosas tem museu e jardim

Projetada pelo arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo, a Casa das Rosas foi construída na década de 20 e é uma das antigas mansões ainda existentes na avenida Paulista, um dos grandes cartões postais de São Paulo.

A partir de 1991, o local passou a ser um museu de arte e foi batizado de “Casa das Rosas”, por causa dos belos jardins repletos de roseiras. Atualmente, o espaço cultural mantém uma programação voltada para eventos literários. Recentemente passou por restauro, o que deixou a casa museu ainda mais atrativa.

Além disso, você pode aproveitar o lindo jardim repleto de rosas para colocar a leitura em dia nos bancos disponíveis para os visitantes ou até mesmo aproveitar as exposições e oficinas.

O jardim da Casa das Rosas é pet friendly, ou seja, os pets são bem-vindos nas áreas externas, como o jardim e o café. No entanto, eles só podem entrar no museu em casos específicos, como cães-guia ou animais de suporte emocional com documentação. E piqueniques, ali, não são permitidos.

O Museu abre de terça a domingo, das 10h às 17h. Mas os jardins abrem todos os dias, das 7h às 22h, tornando o local ideal para começar o terminar o dia em contato com a natureza.

Fica na Avenida Paulista, 37 – Paraíso, pertinho da estação Brigadeiro (linha Verde).

4. Jardins suspensos do Centro Cultural

O Centro Cultural São Paulo, também na região do Paraíso e localizado junto à estação Vergueiro do metrô, oferece um espaço único para passeios bem diferentes na cidade: dois jardins suspensos .

Eles ficam do lado Vergueiro e lado 23 de Maio, de onde é possível ter ampla vista da cidade, tomar sol, descansar, encontrar os amigos…

O Jardim Suspenso também é famoso por ter sessões ao ar livre de cinema! Acompanhe a programação no Instagram @ccspoficial. O jardim fica aberto de terça a domingo, das 10h às 18h, e você pode acessá-lo pela famosa escada vermelha.

Ali, não é permitido se apoiar ou pular os guarda-corpos (grades laterais de segurança) sob hipótese alguma, nem mesmo para fotografias rápidas. Os guarda-corpos atuam na prevenção do risco de queda e, portanto, para a experiência segura dos usuários.

O consumo de alimentos nos Jardins do Centro Cultural São Paulo está proibido. Nestes espaços só é permitido o consumo de água. A medida atende a orientação da Divisão de Vigilância de Zoonose (DVZ), no controle de pragas urbanas.

É permitido tomar sol com roupas de banho exclusivamente no perímetro dos jardins suspensos.

O Centro Cultural fica na Rua Vergueiro, 1000.