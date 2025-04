Descubra as bibliotecas temáticas da zona sul

Tem muita gente querendo se afastar das telas, voltar a ler livros físicos, encantar-se com literatura, quadrinhos e retomar contato com o hábito da leitura. O que muitos não sabem é que a cidade conta com muitas bibliotecas onde dá para encontrar acervos bem diversificados, com destaque para 13 bibliotecas temáticas administradas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Essas unidades especiais contam com temas que desbravam desde romance policial, ficção fantástica e poesias a outras pautas e linguagens artísticas, e também com temas voltados à Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Cultura Afro e Cinema.

As bibliotecas têm tanto livros, quanto DVDs, filmes e aparelhos para utilizar todos os materiais disponíveis, inclusive para pessoas com deficiência. Os locais também se tornam espaços culturais com programações especiais e realização de workshops, oficinas e eventos.

Atualmente, o Sistema Municipal de Bibliotecas (SMB) conta com 54 Bibliotecas Públicas de Bairro, Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, 15 Pontos de Leitura e 13 Bosques da Leitura. Além disso, a Biblioteca Mário de Andrade, as Bibliotecas do Centro Cultural São Paulo, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, a Biblioteca do Arquivo Histórico e as Bibliotecas dos CEUs também fazem parte do SMB.

Em 2024, mais de 1 milhão de pessoas foram atendidas entre as Bibliotecas Públicas, Pontos e Bosques de Leitura. Também somaram-se mais 500 mil empréstimos, 14.621 eventos culturais realizados e um acervo com mais de 2 milhões de exemplares.

Conheça as bibliotecas temáticas da zona sul. :

Biblioteca Viriato Corrêa — Temática em Literatura Fantástica

Com pinturas realistas de paisagens e um homem escalando o telhado, a biblioteca tem um acervo de cerca de 3 mil livros, incluindo juvenil, infantil e quadrinhos (álbuns), e mais de 2 mil gibis, que pelo tema, atmosfera, situação, personagens ou linguagem, introduzem o leitor em um mundo diferente ao da percepção habitual.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h e sábado das 10h às 14h Endereço: Rua Sena Madureira, 298 – Vila Mariana.

Biblioteca Roberto Santos – Temática em cinema

A biblioteca recém reaberta, depois de cinco meses fechada para reforma, com uma programação especial. A Roberto Santos é a única biblioteca que conta com uma sala de cinema que também faz parte do circuito Spcine. São mais de 1200 livros sobre cinema, uma filmoteca com 1000 DVDs para serem assistidos no local e oito cabines com DVD e fone de ouvido.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h e sábado das 10h às 14h. Endereço: Rua Cisplatina, 505 – Ipiranga, ZS

Biblioteca Belmonte – temática em Cultura Popular

A biblioteca conta com mais de 3 mil títulos sobre folclore, tradições populares brasileiras e história das culturas africana e afro-brasileira e desde 2003 vem reunindo um acervo específico de literatura de cordel, com cerca de 1850 títulos.

Funcionamento: de segunda à sexta, das 10h às 19h e sábado das 10h às 14h. Endereço: Rua Paulo Eiró, 525 – Santo Amaro

Biblioteca Raul Bopp – Temática em Meio Ambiente

A Biblioteca Raul Bopp possui um acervo especializado no tema de meio ambiente, que foi constituído com a curadoria do ambientalista Fábio Feldmann com mais de 2 mil livros, publicações e estudos, abordando assuntos como aquecimento global, desenvolvimento sustentável, Amazônia e preservação ambiental, entre outros.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado das 10h às 14h. Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1155 – Aclimação, ZS

Biblioteca Paulo Duarte – Temática em Cultura Afro-Brasileira

A biblioteca tem mais de 2 mil livros no acervo temático de Cultura Afro-brasileira. Ela vai completar 25 anos no dia 12 de julho de 2020 e foi a primeira da rede a criar um núcleo de atividades destinadas à terceira idade, em 1985, organizando e arquivando todo o material recebido sobre o assunto.

Funcionamento: de segunda à sexta, das 9h às 18h e sábado das 10h às 14h. Endereço: Rua Arsênio Tavollieri, 45 – Jabaquara, ZS

Biblioteca Prefeito Prestes Maia – Temática em Arquitetura e Urbanismo

Chamada de coleção Prestes Maia, o acervo possui mais de 12 mil obras de arquitetura, urbanismo, estética, história, literatura e outros assuntos, com edições raras e especiais em diversas línguas, revistas especializadas, folhetos, relatórios, plantas, medalhas, obras de arte e objetos pessoais de Francisco Prestes Maia, ex-prefeito de São Paulo. A biblioteca ainda tem um acervo braile e participa do projeto Ler para Crer, por meio do NADEVI (Núcleo de Apoio ao Deficiente Visual)

Funcionamento: de segunda à sexta, das 9h às 18h e sábado das 10h às 14h. Endereço: Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro, ZS