Descubra a astronomia na Água Funda

D o Planetário do Ibirapuera, muita gente já ouviu falar, já visitou e participou das agendas de observação, palestras, apresentações. Mas, sabia que também na Zona Sul existe um planetário ligado a um Parque da Universidade de São Paulo? Pois o Parque Cientec, que tem atividades de estímulo à ciência de maneira ampla, conta com um Planetário e promove diversas ações de observação astronômica. No próximo sábado, 30 de novembro, e dia 6 de dezembro haverá atividades em homenagem ao Dia Nacional da Astronomia, 2 de dezembro.

Nesse dia 30/11, sábado, a partir das 9h30, aprogramação especial com entrada gratuita e sem necessidade de se inscrever.

A programação foi pensada para abordar a astronomia em diferentes escalas, partindo do que está mais próximo dos visitantes (o céu do dia a dia) até as questões mais abrangentes do universo

A programação começa às 9h30 com a abertura oficial do evento e bate-papo com mediadores. Depois, haverá sessões especiais do Planetário:

10h00 – Olhe para cima: o céu do cotidiano

11h30 – Dos Pilares da Criação à morte das estrelas

13h30 – As grandes estruturas do Universo: das galáxias aos quasares

15h30 – Nossa jornada pelo universo

Depois, no dia 6 de dezembro, haverá atividade de Observação Astronômica, das 17h às 21h. Mas, fique atento: o horário limite de entrada será até19h!

Vale destacar que há estacionamento no local e que, como o Cientec está em pleno Parque do Estado, é recomendável levar repelente de insetos.

Planetários

O próprio parque explica, em seu site oficial na internet, que um Planetário é “uma cúpula onde é possível observar o céu através de simulação digital ou mecânica sem depender de condições meteorológicas ideais. Este simulador possibilita uma série de recursos de grande valor didático, como se aproximar ou afastar dos corpos celestes, acelerar os movimentos permitindo a visualização de fenômenos que duram centenas ou milhares de anos, mostrar o céu atual, do futuro ou como podia ser visto há milhares de anos e a partir de qualquer ponto no planeta. A projeção imersiva produz a sensação do visitante estar navegando pelo espaço sideral, o que estimula a curiosidade acerca da astronomia”.

Um dos programas usados no Planetário do Parque Cientec é o Stellarium, um software aberto, gratuito, colaborativo e multiplataforma.

Disponível em https://stellarium.org/pt, a página abriga algumas apresentações gravadas pelo Planetário do Cientec e que abordam temas da astronomia, além de uma aulinha que preparamos para ensinar como usar esse programa.

O Parque

Ligado à Universidade de São Paulo, o Cientece tem várias atrações para estimular o interesse pela ciência e pela preservação da natureza. O acesso é gratuito e normalmente abre 9h às 16h, de segunda a sábado. O agendamento é necessário apenas para grupos acima de 10 pessoas, sendo possível escolher dentre as atrações disponíveis.

Na ausência de programação divulgada, as atividades são oferecidas de acordo com a disponibilidade dos mediadores, que são todos estudantes de graduação da USP.

Exceto em eventos como na programação de Atronomia, o estacionamento só é grátis de segunda a sexta e é preciso levar lanche, já que não há venda de alimentos no parque. Fica na Av. Miguel Estefano, 4200 – em frente ao zoológico.