Descarte de resíduos: redobre a atenção em dias de chuva

Nos últimos dias, fortes chuvas caíram sobre a cidade, trazendo diversos desafios para garantir a segurança e fluidez em meio urbano. A Ecourbis Ambiental orienta a população sobre como agir com relação à coleta de resíduos na capital.

A empresa é responsável pelo serviço de coleta e destinação final do lixo domiciliar comum, que acontece três vezes por semana, e também pela coleta seletiva, de materiais recicláveis, que é feita ao menos uma vez por semana nas 19 subprefeituras das zonas sul e leste.

A principal orientação é para que os moradores prestem atenção aos horários da coleta. No site ecourbis.com.br, entre na aba Horário da Coleta e coloque seu CEP ou endereço. Dessa forma, poderá conferir o horário da coleta comum e também da seletiva, já que são prestados por equipes diferentes.

Na cidade de São Paulo é permitido colocar os sacos de lixo na calçada somente duas horas antes de o caminhão passar. Em dias com previsão de chuva, se o morador já colocou o saco na calçada, deve, se possível, buscá-lo de volta e guardá-lo em casa, para o próximo dia de coleta. Se uma enxurrada levar o saco pela via, o material pode ficar espalhado e entupir bocas de lobo.

A atenção deve ser ainda maior no dia da coleta seletiva, já que o material reciclável, geralmente, é composto por embalagens que são muito leves e podem ser levadas ainda mais facilmente pela enxurrada.

Outro problema é que, ao colocar o lixo muito cedo nas calçadas, os sacos podem ser rasgados por animais ou mesmo pessoas em busca de materiais recicláveis para venda. Importante pontuar que a colocação dos sacos fora do horário pode resultar em multa.

A Ecourbis, em conjunto com a Prefeitura, todos os anos desenvolve o Plano Chuvas de Verão, que consiste em ações coordenadas para recolhimento antecipado de resíduos em locais com potencial de alagamento. O trabalho é realizado a partir de informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Vale observar que se os cidadãos se preocupam em diminuir o volume de resíduos gerados, nem é preciso colocar o lixo em todos os dias da coleta. Para quem vive nos bairros da Subprefeitura Vila Mariana, onde já está implantada a coleta mecanizada, os sacos de lixo podem ser depositados em qualquer dia ou horário em contêineres azuis, específicos para essa finalidade, sem risco de serem vandalizados ou levados pelas chuvas. Esses contêineres são esvaziados três vezes por semana por caminhões de carga lateral e higieinizados periodicamente.

Nessas vias de coleta mecanizada, aproveite horários em que não está chovendo para levar os resíduos domésticos, bem ensacados. Não despeje nos contêineres objetos soltos, móveis ou eletrodomésticos quebrados e inservíveis.

Existem também contêineres distribuídos em diferentes pontos de cada bairro onde é possível descartar material reciclável. São verdes e tem o símbolo das três setas em formato de triângulo. Outra opção é levar aos ecopontos da cidade itens da coleta seletiva (papel seco e limpo e metais). Há contêineres amarelos específicos para o descarte de vidro e cacos. Nesse caso, os endereços estão aqui!