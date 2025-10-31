Descarte de lixo eletrônico merece atenção especial

Quando se fala em resíduos, é sempre bom lembrar, a responsabilidade é compartilhada. Órgãos públicos, empresas e cidadãos – todos devem cuidar para que haja destinação correta de qualquer item já usado – do papel de bala ao veículo que virou “ferro velho”.

Um dos grandes desafios da sociedade moderna é o descarte de lixo eletrônico: são aparelhos domésticos de uso diverso, celulares, computadores e qualquer produto que precise de bateria ou uso de energia elétrica. Aliás, as próprias pilhas e baterias também são considerados lixo eletrônico e não devem ser jogados no “lixo” doméstico comum.

Aliás, vale destacar, o Brasil é um dos grandes geradores do chamado “lixo eletrônico” no mundo. Anualmente, o país gera cerca de 2,4 a 2,5 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo o segundo maior produtor nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar do grande volume de resíduos, a taxa de reciclagem ainda é muito baixa, com apenas cerca de 3% sendo reciclado corretamente.

O que fazer, então, com um computador antigo, um celular que já não funciona mais, uma impressora que está quebrada e não compensa consertar?

Vários parques da cidade contam com pontos de coleta, entre eles o Ibirapuera, Parque da Aclimação e Parque da Independência, na zona sul paulistana.

Os moradores da capital também devem entrar em contato com os fabricantes de eletrodomésticos e eletrônicos que, em geral, vão indicar pontos do varejo onde é possível descartar corretamente itens como uma máquina de lavar roupa, uma televisão ou um secador de cabelos, por exemplo.

Para baterias e pilhas, há vários endereços do comércio que contam com displays para receber esses itens: farmácias, padarias, shopping centers, hipermercados e lojas.

Metrô

Outra dica para facilitar a vida de quem vive na cidade e tem a consciência de descartar corretamente o material eletrônico sem uso é recorrer à campanha que o Metrô realiza anualmente.

A população pode realizar o descarte de resíduos eletrônicos em 14 estações espalhadas pelas quatro linhas do Metrô de São Paulo. Os coletores foram instalados pela Green Eletron e Coopermiti, e fazem parte da Virada Sustentável 2025.

As estações que receberam os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) são Tucuruvi, Santana, São Joaquim e Saúde (Linha 1 – Azul); Clínicas, Paraíso, Tamanduateí, Sacomã e Vila Prudente (Linha 2 – Verde); Palmeiras-Barra Funda, República, Sé e Tatuapé (Linha 3 – Vermelha); e Sapopemba (Linha 15 – Prata).

Os PEVs ficarão disponíveis até 21 de novembro para receber pilhas, baterias, cabos entre outros itens que podem ser descartados e seguir para reciclagem. Na edição de 2024, cerca de 2,5 toneladas de resíduos eletrônicos foram recolhidas nas estações do Metrô, número recorde da ação que ocorre desde 2020.

Além disso, na estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde), acontece a exposição “Clima Consciência”, com obras que visam explorar o tema da sustentabilidade e dialoguem com o passageiro do Metrô SP.

