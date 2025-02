Depois de dois anos em reforma, PS do Hospital São Paulo reabre

O Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), vinculado à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), inaugurou nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, um novo e moderno pronto-socorro destinado ao atendimento de pacientes com quadros graves e de altíssima complexidade.

O local, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista, foi completamente modernizado, reestruturado e equipado para receber pacientes encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Resgate do Corpo de Bombeiros e aqueles transferidos via ambulância por outros hospitais por intermédio das centrais de regulação municipal e estadual. Foram investidos, para a reforma, cerca de R$ 23 milhões por meio do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo.

A nova Unidade de Emergência Referenciada (UER) do Hospital São Paulo permitiu a ampliação da capacidade de atendimento em até 250%, com a inclusão de 50 novos leitos de emergência, prontos para atender demandas de alta complexidade, tanto pediátricas quanto de adultos, que necessitam de intervenção imediata. Antes da reforma, o pronto-socorro do hospital dispunha de apenas 20 leitos.

A UER será referência em diversas especialidades, com foco em Cardiologia, Neurologia (Acidente Vascular Cerebral), Neurocirurgia, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia (Gestação de Alto Risco), Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urgências Pediátricas, Clínicas e Cirúrgicas, entre outras.

Para garantir eficiência no atendimento, contará com cerca de duzentos profissionais de saúde por turno, dedicados a urgências e emergências. A UER também será um espaço dedicado ao ensino e pesquisa dos alunos e residentes dos 112 programas de residência médica e multiprofissional. O local possui dois andares, sendo o térreo dedicado às demandas pediátricas e o superior aos adultos.

O espaço foi totalmente reformado, incluindo as mais de 200 colunas de sustentação, além de pisos, teto, redes elétrica e hidráulica, e a substituição de equipamentos. Todas as mudanças seguem as normas vigentes e as especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como dos órgãos estaduais e municipais. A revitalização foi essencial devido aos desgastes ocasionados ao longo do tempo.

“O novo PS está totalmente capacitado para atender o SUS com qualidade e, além disso, o local também será um espaço de muito aprendizado e educação, pois proporcionará oportunidades de ensino e pesquisas aos alunos e residentes da Unifesp. Estamos negociando com as três instâncias do SUS, nos níveis municipal, estadual e federal, para poder ampliar cada vez mais o atendimento aos usuários”, afirma Nacime Salomão Mansur, superintendente do HSP.

Segundo ele, o sistema de referenciamento assegura assistência qualificada aos pacientes que mais necessitam do PS, sem sobrecarregar a unidade com demandas que podem ser absorvidas por outras unidades de menor complexidade.

A UER será referência para 22 bairros e aproximadamente três milhões de habitantes da zona sul da capital paulista, mas poderá atender pacientes de todo o estado e do país, quando estiver operando em plena capacidade.

O Hospital São Paulo, vinculado à SPDM e à Unifesp, é um dos quatro complexos hospitalares mais importantes da cidade e um dos principais centros referenciados do SUS (Sistema Único de Saúde) para formação de médicos, ensino e produção científica.