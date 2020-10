Depois da pandemia, quem vai assumir a gestão municipal

Ainda em quarentena, os eleitores de São Paulo vão às urnas para escolher quem vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Prefeito e vereadores que vão ter que enfrentar uma realidade difícil, em que a crise econômica se agrava com o aumento do desemprego e outros desafios. Em que os eleitores têm que prestar atenção? Que propostas os candidatos têm para recuperar a cidade, retomar um ritmo decente?

Aliás, vale destacar: é importante a escolha de um nome para o poder Executivo. Mas é igualmente essencial escolher bem um vereador, pois são os parlamentares que vão definir leis para melhorar a cidade.

Com que tipo de gestão o eleitor sonha? Pesquise, ouça, reflita e escolha os melhores nomes para as mudanças que deseja.

Transportes

O volume de dinheiro público investido em subsídios para o transporte público não tem se justificado e a pandemia só veio confirmar essa realidade. Onibus lotados em horários de pico, ampliando o risco de contaminação pelo novo coronavirus, mostraram que é preciso modificar o sistema. Também é preciso investir em regionalização da economia, geração de empregos mais próximos às casas das pessoas, bem como opções de lazer, saúde, cultura, para reduzir o número de deslocamentos.

E mais: a cidade precisa repensar também o funcionamento do comércio, garantir revezamento de horários, para diluir a pressão no trânsito e reduzir a lotação do transporte público.

Saúde

Claro que a pandemia também ressaltou a importância de melhorar o atendimento em saúde pública no município. Mostrou também que não basta criar hospitais, postos de saúde, ampliar o número de leitos, se não houver profissionais de saúde preparados e disponíveis para atender em diferentes pontos da cidade.

A valorização da medicina preventiva e o estímulo à vacinação para todas as doenças devem ser foco. Vale ainda destacar que a qualidade da alimentação fornecida em escolas públicas também pode representar a redução de doenças nas crianças, bem como investimentos em saneamento básico nas comunidades mais carentes.

Emprego e renda

A recuperação do comércio na cidade de São Paulo será um desafio, pós pandemia. Como criar novas centralidades na cidade, estimular o acesso à comunicação digital, fomentar a pequena empresa? A Prefeitura pode contribuir para uma retomada segura e valorizar o grande gerador do emprego no país, que é a pequena empresa?

Paralelamente, a cidade precisa estudar a questão das pessoas em situação de rua. A cidade tem hoje cerca de 25 mil pessoas vivendo de forma precária sob viadutos, em praças ou em albergues e centros de atendimento temporário.

Urbanismo

A pandemia demonstrou também a importância das áreas verdes e de lazer na capital.

Com o fechamento dos parques, as opções de passeios e prática esportiva caíram drasticamente na cidade. O que Prefeito e vereadores podem fazer para garantir mais opções para a população, descentralizadas na cidade?

O projeto de governo precisa prever crescimento com preservação histórica, manutenção e zeladoria, convivência harmônica.

Desafios complexos, que apresentam diferentes caminhos, conforme o plano de cada candidato. Hora de abrir olhos e ouvidos para saber qual deles fala o seu idioma.