Depilação egípcia elimina até pelos mais finos

A depilação com linha é um método antigo, usado muito em países orientais, como Tailândia e China, mas só agora vem ganhando popularidade no Brasil, onde se tornou conhecida como “depilação egípicia”.

Essa técnica usa linhas de algodão bem finas que, utilizadas com agilidade e precisão por depiladoras bem preparadas, retira até mesmo pelugens mais finas e pouco aparentes, como em regiões do rosto, braços, barriga, orelha… Também é usada em sobrancelhas, para retirada dos pelos pela raiz e com resultado bem preciso.

Na verdade, a depilação com linha pode ser usada em qualquer parte do corpo, até mesmo naquelas com mais pelos como as pernas, porém a aplicação da técnica é mais demorada e, nessas áreas mais extensas e com pelugem mais densa, pode ser mais dolorida.

“Muitas clientes tem optado pela depilação egípicia porque tem resultados prolongados e por deixar a pele totalmente lisa, sem pelugens. E não agride a pele em áreas com a pele mais fina, como é o caso do buço, do rosto todo, aliás”, conta Michelle Ceródio, da Cut&Color, salão de beleza localizado na região da Praça da Árvore.

Ela também avalia que a precisão da técnica permite atender situações específicas, como clientes que tem mais pelos junto às têmporas, ou correções de desenho da sobrancelha, por exemplo. “O importante é ter profissionais bem preparadas, porque a depilação egípcia deve ser feita, ao mesmo tempo, com delicadeza e habilidade pela profissional, garantindo resultados bons e duradouros.

