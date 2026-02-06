De Ivete Sangalo a Emicida, Ibirapuera terá megablocos em três fins de semana

Grandes nomes da música e da tradição carnavalesca do país vão estar na região da Subprefeitura de Vila Mariana já a partir desse fim de semana, dias 7 e 8 de fevereiro. Vai ter atração para diferentes gostos: Ivete Sangalo, Michel Teló, Emicida, Alceu Valença, Pabllo Vittar, Bayana System, Pedro Sampaio, Léo Santana, Glória Groove, Thiago Abravanel… Para conferir a programação completa dos blocos de rua, não só no Ibirapuera, mas também em todos os bairros da cidade, de grande ou pequeno porte, visite o site .

A Prefeitura de São Paulo está divulgando que este será “o maior, melhor, mais seguro e organizado Carnaval do Brasil, com recorde de 627 blocos, expectativa de reunir 16,5 milhões de foliões, gerar R$ 3,4 bilhões na economia e criar cerca de 50 mil empregos.

Pela primeira vez na história do Carnaval paulistano, 100% da estrutura do Carnaval de Rua será custeada pela iniciativa privada, um feito inédito que viabiliza a maior e melhor operação já realizada para a festa em São Paulo.

“São cerca de 15 mil vendedores organizados, com apoio da Ambev e da Skol. O patrocínio das duas empresas soma R$ 29,2 milhões, além de um aporte adicional de R$ 1 milhão destinado à operação, totalizando R$ 30,2 milhões”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Ao longo dos trajetos dos blocos, os foliões contarão com pontos de hidratação, com a distribuição de 600 mil litros de água, fornecidos pela Sabesp — 20% a mais do que em 2025. Banheiros químicos estarão distribuídos por todos os circuitos, de forma proporcional ao tamanho dos blocos, incluindo unidades adaptadas para pessoas com deficiência.

A operação de limpeza urbana mobiliza 3,9 mil agentes, com apoio de 585 veículos especializados e 72 equipes de fiscalização, atuando antes, durante e após a passagem dos blocos, garantindo a rápida limpeza e a devolução das vias à população. Serão disponibilizados 245 pontos de entrega voluntária de recicláveis, além de ações de troca de materiais por dinheiro, ampliando oportunidades de renda para catadores, especialmente nos grandes circuitos, como o do Ibirapuera.

“Haverá mais de 2 mil cestos aramados extras, para que as pessoas possam descartar o lixo em todos os circuitos, para evitar o descarte do lixo irregular pela cidade”, explicou o secretário municipal das Subprefeituras, Fabrício Cobra. “Serão 245 pontos de entrega, para as pessoas poderem descartar de forma voluntária plástico e papel para reciclagem.”

O Carnaval 2026 terá uma das maiores operações de segurança já montadas na cidade. Mais de 58 mil profissionais, entre agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e segurança privada, atuarão ao longo dos oito dias oficiais de festa.

O monitoramento será feito com mais de 40 mil câmeras do Smart Sampa, incluindo 482 câmeras exclusivas nos megablocos, além do uso de 23 drones, viaturas e agentes à paisana. O secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, destacou que as câmeras do programa Smart Sampa serão grandes aliadas. “O acesso aos blocos, onde a gente tem a grande facilidade de fazer o reconhecimento facial, vai ser a grande chave para que a gente impeça ou efetue a prisão de qualquer procurado que tente acessar”, disse. A Prefeitura também intensifica as ações de prevenção ao assédio, com agentes descaracterizados, e equipes da Defesa da Mulher.

A rede municipal de saúde funcionará de forma ampliada durante todo o período carnavalesco e a Prefeitura contratou 80 postos médicos distribuídos pelos circuitos.

Por fim, para ter seu deslocamento facilitado, os foliões terão 1,3 mil linhas de ônibus do sistema municipal de transporte, conectando todas as regiões da cidade, além de 150 linhas da rede noturna, que operam durante toda a madrugada.

Mais de 12 mil profissionais da CET e da SPTrans atuam nas ruas para organizar o tráfego e orientar motoristas e pedestres.