Data de dose adicional ainda causa confusão entre idosos

No dia 20 de setembro, tem início a aplicação de dose adicional (também conhecida como “dose de reforço” ou “terceira dose” da vacina contra Covid em pessoas com mais de 80 anos. No dia 27, será a vez de quem tem mais de 70 e, em 4 de outubro, das pessoas com mais de 60. Só que, para seguir esse cronograma, é preciso estar atento a um detalhe: a segunda dose deve ter sido aplicada seis meses antes.

Acontece que a maioria desse público não recebeu a dose seis meses atrás, mas sim num período menor. Um exemplo: o público com mais de 60 anos só começou a ser vacinado em 6 de maio. Tomou a segunda dose – caso tenha sido Coronavac o imunizante, que tem intervalo menor – em 6 de junho. Assim, só poderá ter a dose de reforço em 6 de dezembro!!! E não em 4 de outubro como sugere o calendário. Caso a vacina tenha sido a Astrazeneca ou Pfizer e a segunda dose tenha sido aplicda em agosto, só receberão o reforço em fevereiro do próximo ano, a menos que até lá seja, anunciadas antecipações.

Essa confusão fez pessoas como a moradora da Vila Mascote, ACZ, e sua mãe irem até a UBS Vila Canaã na segunda, dia 20. A moradora é imunossuprimida e já havia tomado a segunda dose há mais de 28 dias e, de acordo com as regras, por isso já teria direito à sua dose de reforço. Mas, as atendentes da UBS não a vacinaram e nem à mãe, que completaria 6 meses da segunda dose dias depois. A moradora voltou para casa frustrada e reclama que a mãe tem mobilidade reduzida e, por poucos dias, deveria também ter sido imunizada.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do Programa Municipal de Imunizações (PMI), informou, por meio da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste, que a equipe da UBS Vila Canaã será reorientada e que a munícipe A.C.Z. pode retornar à unidade para receber a dose adicional da vacina, considerando que ela é imunossuprimida e tomou a segunda dose há mais de 28 dias. “Em relação à mãe da usuária, a idosa estará elegível para tomar a dose adicional a partir de 24 de setembro”.

Xepa

Alguns grupos podem se inscrever para a chamada xepa, que são as doses remanescentes. Qualquer pessoa que tomou a primeira dose de Astrazeneca ou Pfizer há mais de 30 dias ou 15 dias para a Coronavac podem deixar seu nome na UBS.

As doses remanescentes também estão destinadas aos trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses, exceto gestantes e puérperas. As inscrições já podem ser feitas em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Os trabalhadores da saúde precisam apresentar comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento de conselho de classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma.

A aplicação de doses remanescentes está sujeita à disponibilidade ao final do dia em cada Unidade Básica de Saúde (UBS). Pode se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da unidade. É necessário apresentar comprovante de residência no município. As inscrições podem ser realizadas durante o horário de funcionamento

Onde se vacinar

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599

Reforço

Pessoas com 60 anos ou mais vão receber uma terceira dose – ou dose de reforço – de vacina contra Covid 19 a partir do dia 6 de setembro. O anúncio foi feito essa semana pelo Governo do Estado. Mas, vale destacar que só poderão se vacinar aqueles que aplicaram a segunda dose há mais de seis meses, ou seja, a distribuição do público vai acontecer de forma paulatina conforme o tipo de vacina e a data em que foi aplicada.

Isso significa, portanto, que só as pessoas que tomaram sua segunda dose da vacina até 6 de março é que poderão iniciar o processo em 6 de setembro. A vacinação por idade começou no Estado em 8 de fevereiro para pessoas com mais de 90 anos e, em 6 de março, era esse público que estava tomando a segunda dose, no caso da vacina ter sido Coronavac. Algumas tomaram inclusive em intervalo menor de tempo. Já para pessoas que receberam o imunizante da Astrazeneca, o prazo para segunda dose foi de 3 meses e, portanto, devem se vacinar com terceira dose só nos meses seguintes.

Segundo o Governo, o público alvo é estimado em torno de 900 mil pessoas. “Desde a semana passada, o Comitê Científico vem discutindo com a área da Saúde a proteção das pessoas com mais idade. Essa decisão foi finalizada hoje pela manhã para aumentar a proteção das pessoas com mais de 60 anos”, disse o Governador João Doria.

Outra observação importante é de que a terceira dose deve ser aplicada em todas as pessoas acima de 60 anos, independente de qual tenha sido o imunizante utilizado nas duas doses iniciais – Astrazeneca, Coronavac, Pfizer ou mesmo que tenha sido a dose única da Jannsen.

A extensão da campanha foi avalizada pelo Comitê Científico de São Paulo. O objetivo principal é garantir proteção adicional à população mais vulnerável a variantes mais contagiosas do coronavírus, como a delta. O Governo do Estado também pediu mais vacinas ao Ministério da Saúde para antecipar a segunda dose dos públicos restantes.

Delta

“Além de proteger a população adulta com a cobertura de segunda dose, é importante também aumentar a proteção dos grupos mais vulneráveis que têm maior chance de, eventualmente, ter um quadro mais grave, com uma dose adicional. Após seis meses, há evidência de uma possível queda de proteção e isso se aplica a todos os imunizantes”, afirmou Paulo Menezes, Coordenador do Comitê Científico.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, até esta quarta há 266 amostras positivas da variante delta em todo o território paulista. A estratégia do Governo de São Paulo é assegurar que os índices epidemiológicos e de ocupação hospitalar continuem em queda e evitar a propagação de novas variantes.

“O fato de ela ter uma característica de disseminação muito maior que as cepas anteriores faz com que esse olhar de atenção e antecipação se faça necessário”, destacou o Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn.

A Secretaria da Saúde também já preparou uma nova carteira de vacinação para os idosos que vão receber a terceira dose a partir de setembro. Não haverá necessidade de novo cadastro no Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para a dose adicional.