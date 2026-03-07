Dante Pazzaneze tem posto de coleta para doação de sangue

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo registrou queda nas doações de sangue pós Carnaval e a situação preocupa a instituição, que trabalha para manter os estoques em níveis seguros e garantir o atendimento à rede pública de saúde da cidade de São Paulo e região.

De acordo com o monitoramento diário, os tipos O negativo, B negativo e O positivo demandam atenção especial, com estoques abaixo do nível ideal, especialmente os tipos negativos, fundamentais para atendimentos de emergência e pacientes em situação crítica.

Vale destacar, também, que os postos de coleta da Pró-Sangue estão com horários livres para doar durante a semana e aos sábados.

Verifique a agenda no site para reservar seu horário ou vá direto a um dos locais listados abaixo:

Postos de coleta da Pró-Sangue

Posto Osasco – R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco/SP

Posto Barueri – R. Guilhermina Carril Loureiro, 144 – Centro – Barueri/SP

Posto Clínicas – Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar – Cerqueira César – São Paulo/SP (próximo ao metrô Clínicas e Oscar Freire)

Posto Dante Pazzanese – Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo/SP

Posto Mandaqui – R. Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui – São Paulo/SP

Agendamento e requisitos

Além de fazer seu agendamento online pelo site da Pró-Sangue, o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de Triagem Clínica, no dia da doação. Consulte os pré-requisitos básicos à doação e confira o horário de atendimento dos postos de coleta pelo site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais informações, entre em contato pelo Fale Conosco (faleconosco@prosangue.sp.gov.br), Alô Pró-Sangue (11 4573-7800) ou WhatsApp (11 99152-7653).

Para agilizar o atendimento, o agendamento pode ser feito online aqui.

Horários especiais e funcionamento aos finais de semana podem ser consultados na página oficial.