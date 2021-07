Da Vila Clementino para toda cidade: João Caetano transmite shows online

O Teatro João Caetano, na Vila Clementino, ainda está retomando, aos poucos, as atividades presenciais, mas ainda com alta restrição de público, apresentações no hall de entrada e seguindo vários protocolos sanitários.

Mas, enquanto o teatro não lota suas poltronas, o público pode conferir pela internet atividades culturais, descobrindo inclusive novos nomes da cultura paulistana.

No projeto Amplifiquintas, bandas e artistas representados por algum selo independente mostram seu trabalho para o público a partir de diversos teatros da cidade. Os selos musicais são, hoje, um dos alicerces fundamentais da música independente, responsáveis tanto pela profissionalização de estruturas independentes quanto pela sua consolidação enquanto linguagem artística. Reconhecendo a importância deles, a SMC abre o palco de seus espaços, em um primeiro momento de forma online, para os selos apresentarem os seus artistas.

Do João Caetano, em julho vão se apresentar Sistah Chilli ft Rasec + Di Melo, pelo Fatiado Discos.

Mas dá para conferir apresentações de outros pontos da cidade, também. Ainda integram o projeto os teatros Arthur Azevedo, Alfredo Mesquita, Cacilda Becker e Paulo Eiró, com Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo + Chico Bernardes, pelo Selo Risco; Acidental + Institution + Sequóia, pelo Hearts Bleed Blue (HBB); Ale Sater + Gab Ferreira, pela Balaclava Records; e, por fim, Jup do Bairro + Indy Naíse + Harlley + Alt Niss pela Deck 9. Todas as apresentações são gratuitas.

Do teatro João Caetano, a Fatiado Discos vai trazer ao público o trabalho de: Sistah Chilli ft Rasec e Di Melo, na próxima quinta-feira, dia 8, às 21h.

Para conferir a apresentação, que dura 60 minutos, basta acessar a página do teatro em rede social: www. facebook.com/teatropopularjoaocaetano. A classificação é livre.

Sistah Chilli e Rasec apresentam músicas que permeiam o mundo do Rap e do Reggae contidas nos trabalhos Psicopretas e Afronta Sonra. O trabalho da artista pode ser conferido em www.facebook.com/sistahchilli

Já Di Melo apresenta suas músicas em versões acústicas com voz e violão. O público pode acompanhá-lo também pelo site www.facebook.com/dimeloficial.