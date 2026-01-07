Curta o Ibirapuera nas férias

O

Parque Ibirapuera, está com uma programação especial, que une lazer, educação ambiental e ciência para toda a família. Entre dezembro e janeiro, os frequentadores do parque mais amado de São Paulo poderão participar de oficinas, expedições científicas e circuitos guiados, todos pensados para fortalecer o vínculo entre a população e a rica biodiversidade urbana dos 158 hectares do local.

A programação começa com a Estação Biodiversidade “Os animais do Ibira e Você”, no dia 27 de dezembro. A atividade gratuita convida o público a conhecer as quase 314 espécies de animais que habitam o parque, incluindo aves, répteis e mamíferos. A equipe educativa da Urbia conduzirá dinâmicas no Parquinho (em frente às quadras de basquete) para discutir a importância da conservação da fauna e o impacto desses animais na nossa cidade. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos e ocorrerá das 14h às 17h.

Ainda em dezembro, o foco se volta para a sustentabilidade e os fenômenos astronômicos. A atividade “Solstício no Ibira” (dias 29 e 30 das 14h às 17h) propõe uma reflexão sobre a geração de resíduos no fim de ano, incentivando a criação de decorações natalinas manuais inspiradas nos biomas brasileiros. No dia 26 de dezembro, às 13h, 14h30 e 16h, a Estação “Mundo Azul” transforma crianças em cientistas mirins com experimentos práticos sobre o ciclo da água e a importância desse recurso para o planeta. Ambas as atividades ocorrerão na Serraria, próximo ao portão 7.

Para quem busca uma imersão profunda na história e botânica, o Circuito Temático Ambiental ocorre nos dias 27 de dezembro, 10 e 25 de janeiro. Esta é a única atividade paga da grade e oferece uma caminhada guiada pela Urbia que explora as 500 espécies de árvores e o icônico conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer. O evento é livre para todos os públicos e os ingressos estão disponíveis no e-commerce oficial do Ibirapuera. O ponto de encontro é o Centro de Visitantes (Portão 10).

A chegada de janeiro traz a inédita “Expedição Ciência Viva: Aventuras na Natureza”. Durante os finais de semana do mês (9 a 11, 16 a 18, 24 e 25), os pequenos investigadores participarão de uma jornada lúdica na Serraria (próximo ao Portão 07). A missão envolve decifrar pistas da biodiversidade e levantar hipóteses científicas de forma prática e divertida, fugindo do modelo tradicional de sala de aula. A atividade gratuita ocorrerá das 14h às 17h na Serraria, próximo ao portão 7, e é livre para todos os públicos.

No dia 18, com a atividade “Cidade Azul: Floração do Jacarandá”. É uma ação de ciência cidadã sobre as mudanças climáticas e o ciclo de vida do jacarandá-mimoso. Os visitantes aprenderão a identificar a espécie e entenderão como a floração lilás, que colore São Paulo, serve como indicador ambiental importante para pesquisadores. A atividade gratuita ocorrerá das 10h às 16h na Serraria, próximo ao portão 7, e é livre para todos.

Também receberá o “Recreio nas Férias”, parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nos dias 14 e 15 de janeiro com o tema “Brincar e Imaginar”. Cerca de 450 alunos de CEUs e CECIs participarão de oficinas, circuitos ambientais e sessões no Planetário.