Curta férias no Zoo

Tempo de férias, tempo de buscar programações para a família inteira, conseguir oferecer lazer, atividades ao ar livre e informação às crianças. Tudo isso pode ser um desafio, mas o Zoo de São Paulo pode ser uma boa pedida.

E na verdade quem curte o passeio por lá pode aproveitar a virada de ano para participar de um programa especial: o Programa Sócio Zoo SP.

Há diferentes tipos de planos para vários tamanhos e tipos de família. Sócio e dependentes podem se juntar e terão acesso exclusivo ao Zoo SP, tanto durante o dia, quanto no evento Noite Animal de forma ilimitada, durante um ano (dentro do horário de funcionamento).

Os planos incluem desde um único sócio até um sócio titular e outros seis dependentes.

O valor total do plano pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros, com parcelas mensais que vão de R$12,49 (um sócio titular) a R$62,49 (sócio titular mais seis dependentes).

Antes de fechar sua compra, confira os pacotes disponíveis e leia o regulamento completo em www.zoologico.com.br

Outra promoção interessante do zoo para essa época do ano é a garantia de trocar o seu ingresso por um novo caso chova no dia de sua visita até 15h. Ou seja, quem estiver lá e enfrentar chuva antes desse horário, pode solicitar a substituição do ingresso.

Combos

Na promoção Férias Selvagens, há combos promocionais de ingressos. Duas entradas inteiras e uma meia entrada saem por R$ 187. E a cada meia entrada comprada nos combos promocionais, os visitantes ganham um copo decorado. A promoção é por tempo limitado e o regulamento completo está no site zoologico.com.br.

No site do zoologico, há mais informações e valores, inclusive para visitar também os vizinhos Jardim Botânico, local ideal para um passeio de amor à natureza, com espaço para piqueniques, e o Safari, onde é possível circular de carro em meio aos animais.

Atrações

Um dos destaques da visita ao zoo é a família de leões, com nove integrantes. Essa semana, as duas integrantes mais novas, Maya e Mali, filhas da leoa Amira, fizeram aniversário. Nascidas no ano passado, foram fruto da união de Amira com o leão Django, e protagonizaram o início da formação da maior família de leões do Brasil.

Junto de seus quatro meio-irmãos, seus pais e a titia Aisha, elas podem ser vistas no Território 4, próximo dos Hipopótamos.

E se as pequenas leoas são destaque juvenil do zoo, vale também conhecer um senhorzinho habitante do local. O Sansão é um macho de Orangotango que celebrou 41 anos! Com seu carisma e sua forma tranquila de interagir, ele conquistou muitas pessoas (tanto da equipe quanto os visitantes).

Vale lembrar que não há lugar para para os veículos nas ruas ao redor – é preciso pagar pelo estacionamento particular. Quem preferir, pode ir de metrô até o Jabaquara, onde há a Ponte Orca, uma van que leva até o Zoo – e já é possível comprar o ingresso ao mesmo tempo. As informações, preços, horários e link para compra de ingressos online estão em https://zoologico.com.br/como-chegar/

O Zoológico de São Paulo fica na Avenida Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda, distrito Cursino. Email: atendimento.zoo@zoologico.com.br.